Fontana di Trevi é reaberta após meses de limpeza e autoridades decidem limitar número de visitantes

A Fontana de Trevi, um dos monumentos mais famosos da Itália, foi oficialmente reaberta neste domingo (22) após várias semanas de limpeza. A prefeitura de Roma decidiu limitar o número de visitantes simultâneos a 400 a partir de agora, anunciou o prefeito, Roberto Gualtieri.

As filas para se fotografas diante de uma das fontes mais célebres do mundo devem continuar, mas desta vez com um pouco mais de controle. "Quatrocentas pessoas por vez poderão estar aqui", disse Gualtieri em frente à Fontana, que ficou famosa pelo filme de Federico Fellini "La Dolce Vita", estrelado por Anita Ekberg e Marcello Mastroianni. "O objetivo é permitir que todos aproveitem a fonte o máximo possível, sem multidões ou confusão", completou o prefeito.

Ele acrescentou que esse número poderia eventualmente ser modificado após uma fase de testes, cuja duração ele não especificou. O prefeito da capital italiana também indicou que o município estudará a possibilidade de estabelecer "uma pequena taxa de entrada" para financiar, entre outras coisas, a manutenção da fonte.

Claudio Parisi Presicce, encarregado do patrimônio cultural do Conselho Municipal de Roma, disse que o trabalho nos monumentos municipais estava sendo realizado com o objetivo de "devolver a maioria deles à cidade antes do início do Jubileu" da Igreja Católica, que começa em 24 de dezembro.

Na Fontana de Trevi "o trabalho durou três meses, com um grande esforço conjunto que nos permitiu terminar tudo antes do previsto. Foi um trabalho meticuloso de limpeza, removendo elementos de degradação, ervas daninhas e incrustações de cal", acrescentou Presicce.

A cerimônia de reabertura no domingo foi realizada sob chuva fraca, na presença de centenas de turistas, muitos dos quais imitaram o prefeito jogando uma moeda na fonte. Tradicionalmente, os muitos turistas que visitam o monumento - entre 10.000 e 12.000 por dia até o momento - jogam moedas na fonte e, em condições normais, as autoridades recuperam aproximadamente € 10 mil (cerca de R$ 63 mil na cotação atual) por semana para a instituição de caridade Caritas.

(Com agências)