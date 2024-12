Especialista sobre tragédia no RS: 'Clima era ruim; alguém pode ter errado'

Na queda do avião de pequeno porte na cidade de Gramado (RS), na Serra Gaúcha, que vitimou dez pessoas, a condição climática era ruim e algum erro humano, não necessariamente do piloto Luiz Cláudio Galeazzi, pode ter causado o acidente, analisou Gerardo Portela, especialista em gestão de risco, em entrevista ao UOL News deste domingo (22).

Houve algum tipo de fator humano, que a gente chama aqui na aviação, que é o fator técnico ou de engenharia que induz a pessoa a cometer o erro, seja uma informação errada sobre condição climática, seja um pedido para decolar, muitas vezes uma aeronave contratada tem um passageiro VIP, que quer fazer, por exemplo, um show, uma aparição política.

Então, são questões que estão sendo investigadas. Dentro de fatores humanos, você perder a consciência situacional, dando um exemplo para o leigo, é como se você acordasse no escuro e fosse tateando, se movimentando dentro da casa, e num dado momento você batesse em alguma coisa, porque você não tem noção de onde está, porque você perdeu a consciência da situação em que você se insere. Seja por uma informação errada ou por uma questão até biológica.

O que a gente sabe é que a condição climática era ruim. E a aeronave não tinha limitações para enfrentar esse tipo de condição climática. O aeroporto também era extremamente precário.

Gerardo Portela

Gerardo Portela, no entanto, ressaltou que não necessariamente o piloto, mas que alguém do aeroporto também pode ter permitido o voo, sendo que a condição era ruim, ou qualquer outro tipo de falha técnica.

Alguém pode ter cometido um erro, um equipamento único pode ter falhado. E essa soma de erros resultou nessa tragédia horrorosa, porém a gente tem condição de superar, é para isso que existe engenharia, para isso que existe ciência e tecnologia, para você entender os desafios, aprender as lições com os erros, reescrever as regras, melhorar as regras, ser um pouco mais rigoroso, fortalecer a segurança e seguir em frente.

Gerardo Portela

Veja a íntegra do programa: