Dono de aeronave e 9 familiares morreram com queda de avião, diz governador

O governador do RS, Eduardo Leite (PSDB), confirmou a morte de Luiz Cláudio Galeazzi e de nove familiares do empresário, com a queda da aeronave em Gramado (RS) na manhã deste domingo (22).

O que aconteceu

Também morreram esposa, três filhos, irmã, cunhado e sogra de Galeazzi. Havia ainda outras duas crianças no voo. As informações foram confirmadas pelo governador Eduardo Leite, em entrevista coletiva na tarde deste domingo.

A aeronave era pilotada pelo próprio Galeazzi, que também era proprietário do avião. Bombeiros ainda não conseguem acessar a área do acidente devido ao calor e à fumaça. Os peritos da Polícia Civil estão fazendo um mapeamento 3D do local

Outras 17 pessoas se feriram em terra após a queda do avião. Duas delas estão internadas em estado grave devido às queimaduras causadas pelo acidente. Cinco das vítimas já foram liberadas. Segundo o governador gaúcho as duas vítimas em estado mais graves são mulheres na faixa de 50 anos.

Uma das vítimas com queimaduras mais grave foi transferida para o Hospital de Pronto Socorro Porto Alegre. A outra está no hospital Cristo Redentor, também na capital gaúcha

Sócio de Galeazzi informou os nomes dos tripulantes. Com base nisso, as autoridades checaram imagens e nomes das pessoas que estavam hospedadas no hotel e confirmaram a identidade das vítimas. A lista com os nomes das vítimas ainda não foi divulgada. Como era um voo particular não havia uma lista formalizada de passageiros.

Gramado suspendeu Natal Luz

Gramado suspendeu as atividades festivas do "Natal Luz" por causa da tragédia. "O que sabemos é que aeronave decolou do aeroporto de Canela às 9h12 em condições climáticas que não eram as melhores", disse o governador Eduardo Leite.

O governador evitou apresentar alguma explicação para o acidente. Ele disse que isso caberá à análise técnica dos órgãos competentes. Ele afirmou ainda que a aeronave perdeu a sustentação poucos minutos após decolar.