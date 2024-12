Natal é uma oportunidade para empreendedores faturarem mais no fim do ano

A empresária Audrey Fernandes é dona da Mercearia Sabará, em São Paulo, e começou a oferecer ceia de Natal para os clientes durante a pandemia da covid-19, quando o comércio precisou fechar as portas. Hoje, a venda já faz parte do calendário de época do estabelecimento.

Começamos na pandemia e mantemos para garantir renda e compensar o período que o movimento cai devido às férias escolares, já que estamos próximos a duas faculdades, e viagens de férias. A estratégia nos ajuda a manter o faturamento em dezembro.

Audrey Fernandes, Dona da Mercearia Sabará

Ceia tem pratos quentes e sobremesa. Entre os pratos que a mercearia vende, estão: pernil, purê de damasco, bacalhau da rosa, cuscuz de camarão e cogumelo e sobremesas, como manjar e cheesecake de frutas vermelhas.

A empresária conta que as vendas são feitas para clientes que frequentam o local. "Eu costumo dizer para eles irem ao salão de beleza e se arrumar e deixar a comida comigo. Antes de fazer as ceias para comercializar, eu me lembro como era estressante organizar tudo com minha família. O que eu mais queria era ter alguém para fazer para mim", brinca.

Parcerias para oferecer ceia, decoração e entretenimento

Oportunidade para oferecer serviço. Alexandre Giraldi, consultor de negócios do Sebrae-SP, diz que fim de ano é uma época na qual as pessoas não estão preocupadas com o quanto vão gastar. "Elas querem aproveitar o momento para descansar, relaxar e proporcionar bons encontros", diz. Por isso, vale a pena agregar mais serviços à ceia de Natal.

As pessoas passaram a ter menos tempo para fazer os preparativos natalinos, e os empreendedores acabam vendo oportunidade para vender seus produtos e serviços nessa época. Quanto mais completo for o pacote, mais chance ele terá de lucrar e ter sucesso.

Alexandre Giraldi, consultor de negócios do Sebrae-SP

Empreendedor deve oferecer curadoria para o cliente

Antes de oferecer o produto ou serviço ao cliente, é preciso identificar suas necessidades para fazer uma venda personalizada. Giraldi cita alguns pontos que precisam ser considerados nesta análise: quantas pessoas participarão da ceia, o espaço onde será realizada (para saber se desejam decoração profissional no ambiente, por exemplo), se seria interessante oferecer brinquedos infláveis para as crianças, garçom, alguém para cuidar da louça suja ou do preparado da comida no dia seguinte, entre outros.

A "entrevista" deve ser bem detalhada para oferecer as melhores opções ao cliente, segundo o especialista. A quantidade de comida indicada para um número de pessoas específicas é a principal delas para não haver desperdício, frisa ele. Também é importante saber se haverá vegetarianos na festa, qual tipo de comida a família gosta. E isso vale para a prestação de serviço para qualquer época do ano e festa temática. "O atendimento personalizado faz toda a diferença nessas horas", diz.

Giraldi conta que ele mesmo é um consumidor do serviço personalizado para as festas de fim de ano:

"Minha família é grande. Todos os anos contratamos um time de profissionais para nos atender, que oferecem desde a comida para o jantar e almoço a brinquedos para as crianças e funcionários para cuidar da louça suja. Não é uma empresa única. Falamos com um fornecedor que nos atende há anos, e ele organiza as empresas parceiras para nos atender. É um nicho de mercado", conta.

Jantar personalizado o ano inteiro

O chef de cozinha Gerson Barbosa é dono da Amis Gastronomia. Além de preparar seus pratos para festas e jantares ao longo do ano, também aproveita o fim de ano para faturar com a preparação de ceias.

Ele conta que antes da pandemia, vendia cerca de 150 ceias. Desse total, 15 foram feitas com parceiros do ramo de decoração e entretenimento, que ele "vendia" no pacote para o cliente. No ano passado, foram produzidas cerca de 80 ceias e entre 15 e 25 com acréscimo de serviços de parceiros.