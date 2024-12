Casal de influencers morreu em acidente com 41 vítimas; filho sobreviveu

Do UOL, em São Paulo

Entre as vítimas fatais do acidente que aconteceu em Teófilo Otoni (MG) estão Karine Boldrini, 37, e sua esposa, Milena Britto, 23. O casal estava acompanhado do filho de oito anos, Pedro, que sobreviveu a tragédia e está sob tutela do pai.

O que aconteceu

O trágico acidente em Teófilo Otini deixou ao menos 41 mortos. Todos os mortos do acidente estavam no ônibus. A maioria das vítimas morreu carbonizada após ficar presa nas ferragens. Uma delas é o motorista do coletivo.

Influencers no Tiktok. Milena e Karine criavam conteúdos para as redes sociais e tinham mais de 37 mil seguidores na rede de vídeos. Elas contavam um pouco da rotina sobre o casal.

Elas estavam juntas há pouco mais de dois anos e se conheceram por conta do Tinder. Karine estava ensinando os amigos a usar a rede de relacionamento e deu um match na sua esposa para mostrar como fazia. A história acabou dando certo.

Karine Boldrini, 37, e sua esposa, Milena Britto, 23, morreram no acidente de ônibus em Minas Gerais. Elas estavam juntas há um pouco mais de dois anos. Imagem: Reprodução/Instagram

Quando começaram a se relacionar, Karine já era mãe do Pedro, de oito anos. Pelas redes sociais, seguidores perguntaram se o menino no "estranhou" o relacionamento da mãe com outra mulher. Ela explicou que não, pois sua sexualidade nunca tinha sido um segredo para ele.

Na véspera da viagem ela publicaram um vídeo no Tiktok sobre os preparativos. No conteúdo, Karine mostrava Milena fazendo farofa, para poder comer no ônibus, já que seriam 24 horas de viagem, e alguns lanches e petiscos que tinham separado para Pedro.

Elas mantinham um perfil de casal no Instagram. Nele, assim como faziam pelo Tiktok, dividiram um pouco da rotina. Mas ao contrário da rede de vídeos, nessa elas tinham poucos seguidores: cerca de 700.

Milena Britto e Pedro. Ela morreu no acidente de ônibus em Minas Gerais Imagem: Reprodução/Facebook

Karine trabalhou por 17 anos no Itaú. Pelo LinkedIn, ela dizia ter muito orgulho de sua jornada na instituição financeira. "Me especializei em Data Analytics no Itaú (...) e participei de vários projetos, identificando gargalos nos processos, contribuindo efetivamente para redução de milhões de reais em custos", escreveu.

"Grandes amores". Uma das últimas publicações de Karine no Facebook foi uma foto de seu filho Pedro, de mãos dadas com a Milena. "Coisas mais valiosas que a vida nos dá", escreveu.