Carga de carreta em acidente em MG estava acima do peso, diz polícia

A Polícia Civil diz que a carga transportada pela carreta envolvida no acidente com um ônibus com ao menos 41 pessoas mortas na BR-116 em Teófilo Otoni (MG) estava acima do peso.

O que aconteceu

A principal hipótese é de que a tragédia tenha sido causada pela queda de um bloco de granito da carreta. "Em um trecho da rodovia de declive, onde há uma curva, uma grande pedra de granito teria se desprendido da composição traseira [da carreta], atingindo em cheio o ônibus", disse o delegado Saulo Castro, porta-voz da Polícia Civil mineira, em entrevista coletiva concedida nesta manhã.

Em análise da nota fiscal da carreta, a Polícia Civil constatou que houve excesso de carga. "Aí já haveria um indicativo de responsabilidade por parte do condutor da carreta", disse o delegado. O motorista do veículo fugiu do local após o acidente e é considerado foragido. Ele teve a carteira cassada em 2022 por ter se recusado a fazer o teste do bafômetro e não poderia dirigir.

Veículos envolvidos no acidente trafegavam em sentidos opostos. Segundo a Polícia Civil, o ônibus se deslocava de São Paulo para a Bahia. Já a carreta estava no sentido oposto, em direção à capital Belo Horizonte. A carreta iria transportar o granito que caiu na rodovia do Ceará até o Espírito Santo, ainda de acordo com a investigação.

Ocupantes do veículo de passeio também envolvido no acidente foram ouvidos pela Polícia Civil. Esse veículo estava atrás do ônibus e colidiu na traseira do coletivo. Os ocupantes sobreviveram à colisão. Todas as vítimas fatais do acidente estavam no ônibus, segundo a Polícia Civil.