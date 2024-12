Caminhão com ácido sulfúrico caiu após ponte desabar em Tocantins

Pelo menos um caminhão-tanque com ácido sulfúrico está entre os veículos que caíram no Rio Tocantins após um trecho da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira desabar, neste domingo (22).

O que aconteceu

As buscas com mergulhadores foram suspensas por segurança, informou o Corpo de Bombeiros de TO ao UOL. O rio tem cerca de 30 metros de profundidade, o que, à noite e com correnteza, dificulta o trabalho.

Parte do produto químico está vazando. As buscas na superfície continuam, com embarcações dos bombeiros de Tocantins e do Maranhão.

Ainda pode haver outro caminhão com ácido sulfúrico no rio, segundo a Polícia Militar de TO. Um caminhão agrícola e outro de madeira também podem estar entre os veículos que caíram.

Pelo menos uma pessoa morreu. De acordo com a PM-TO, a vítima é uma mulher de 25 anos, que foi encontrada no rio já sem vida. Antes, a corporação havia divulgado duas mortes, mas a informação foi corrigida.

Um homem de 36 anos foi levado por pessoas que estavam no local a um hospital de Estreito (MA). Ele fraturou a perna.

No total, 11 pessoas ficaram feridas, segundo o Corpo de Bombeiros de TO. A Polícia Militar acredita que ainda há cinco veículos submersos.

Um dos feridos foi levado a um hospital em Aguiarnópolis. Segundo os bombeiros de TO, o rio tem cerca de 30 metros de profundidade, e, com a correnteza e a chegada da noite, isso pode atrapalhar as buscas.

Estado de emergência

Será decretado estado de emergência para reparar a ponte, informou o governador de TO, Wanderlei Barbosa (Republicanos).

O vão central da ponte, de 533 metros de extensão, cedeu, informou o ministro dos Transportes, Renan Filho. Toda a estrutura foi interditada.

Equipes do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) estão a caminho do local. O órgão vai investigar as possíveis causas do incidente e tomar as medidas necessárias, segundo a nota divulgada pelo ministro.

Procurado pelo UOL, o Dnit informou rotas alternativas à ponte. No caso dos motoristas que saem de Tocantins, eles devem acessar a estrada que vai de Darcinópolis (TO) a Luzinópolis (TO), chegar na BR-230 (TO) e seguir até o km 101, em São Bento (TO). Em seguida pegar a direita, sentido Axixá (TO) e Imperatriz (MA).

Já para quem sai do Maranhão, é recomendado acessar a BR-226 no trecho de Estreito (MA) e seguir até Porto Franco (MA). De lá, o motorista deve seguir pela BR-010 (MA) até Imperatriz (MA).