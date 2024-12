Baile do Menino Deus encanta e inspira gerações no Recife

O ano é 2004. No palco da Praça do Marco Zero, no Recife (PE), o Baile do Menino Deus, um Auto de Natal pernambucano, encanta os olhos do jovem Ellan Barreto. O garoto que, aos 11 anos, aprende os primeiros passos de break, se imagina cercado por todas aquelas luzes, pelos aplausos daquelas milhares de pessoas. Dentre elas, a família de sete irmãos e os amigos da comunidade em que nasceu e se criou, a Favela do Canal, no bairro do Arruda.

Vinte anos se passam e agora Ellan, com 31 anos, adota o nome artístico de Okado do Canal. Ele não saiu da comunidade e criou projetos artísticos voltados para a sua "quebrada", o "Lado Beco", com atividades de hip hop. O coletivo é PE Original Style. Agora, Okado, junto com seu grupo, estará do outro lado do Baile do Menino Deus, em cima do palco. O espetáculo gratuito será encenado de 23 a 25 de dezembro, às 20h. "As crianças vão sonhar em ter esse momento como a gente já sonhou lá atrás. E isso é uma forma também de salvar vidas", afirma o artista.

Ele disse que conheceu a dança de rua pelos dançarinos mais velhos do bairro. "A partir daí, foi paixão à primeira vista". Okado entrará em cena por volta da metade do espetáculo. "É importante que a periferia tenha essa representatividade", diz. Afinal, o "Baile do Menino Deus: Uma Brincadeira de Natal" chega este ano à sua 41ª edição e é considerado o maior espetáculo natalino do país baseado na cultura brasileira, com mais de 300 artistas.

Identidade nacional

A encenação é vista anualmente por mais de 70 mil pessoas e exibida pelo YouTube. Os dramaturgos Ronaldo Correia de Brito e Assis Lima, além do compositor Antonio Madureira, produziram um espetáculo com cantigas, danças, brincadeiras, costumes, rezas, figuras folclóricas e outras linguagens.

Ronaldo Correia de Brito entende que o espetáculo é uma celebração da identidade nacional baseada na representatividade dos povos. "O Baile é um espetáculo totalmente inspirado nessa riquíssima cultura brasileira".

Ele testemunha que a tradicional encenação ajuda na formação de artistas e de público. "Há muitos adolescentes na plateia, que dançam, que cantam e choram". O diretor disse que existe uma preocupação em trazer a tolerância religiosa. "Buscamos um sentido mais transcendente, menos materialista e consumista".

O Baile do Menino Deus

O diretor afirma que a opção por uma orquestra popular, com berimbau de lata, rabeca e viola de arco traz um sentido de inclusão para o espetáculo, regido pelos maestros Spock e Forró. Neste ano, uma das estrelas é a cirandeira Lia de Itamaracá. "No espetáculo, há artistas dos mais eruditos e sofisticados a populares das periferias em uma harmonia perfeita. Hoje, a predominância é de pessoas negras".

Na história, dois brincantes, os Mateus, levam o público, com um coro infantil formado por 12 crianças, à porta de uma casa onde estaria o Menino. Esse percurso emociona o ator Sóstenes Vidal, que interpreta um dos Mateus há 21 anos. "O personagem é dos folguedos populares nordestinos, do Bumba Meu Boi, do Cavalo Marinho. E essa adaptação junta o sagrado ao profano", disse o ator. Entre as cenas que mais o emocionam, estão o momento em que o personagem fala dos brinquedos populares. Outro momento é uma cena final, que sempre lhe emociona.

"Eu engasgo de emoção". No texto, está gravado na memória e no coração. "Senhores donos da casa, meninos desta folia, povo inteiro desta sala que assiste a nossa alegria.... Quando eu viro, eu chamo o povo inteiro desta grande sala, as milhares de pessoas que estão assistindo".

E o baile continua...

Outra emoção que o ator terá nesta edição é que a filha, a atriz e dançarina Marina Vidal, de 21 anos, estará em cena como uma ciganinha. Ela está no palco dessa montagem desde criança. "Eu estou estreando como bailarina no espetáculo. Participei, desde os cinco anos como coro infantil. Estar no palco junto com meu pai é uma sensação maravilhosa". Foram mais de três meses de ensaio.

Nem todo o ensaio do mundo é capaz de tirar do elenco a emoção dessa encenação a céu aberto. Mateus, o personagem em cena, desfia sua reflexão sobre a luta de cada dia. Como ele diz, o baile é a própria vida. "Continuemos o baile. O coração nunca esfria, quem dança os males espanta e o peito desanuvia. Continuemos o baile, agora e em cada dia".