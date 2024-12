Avião que caiu em Gramado tinha capacidade para 9 pessoas e estava regular

O avião que caiu em Gramado (RS) neste domingo (22) era uma aeronave particular, de pequeno porte, e tinha como destino a cidade de Jundiaí (SP).

O que aconteceu

A aeronave que caiu foi fabricada em 1990, pela Piper Aircraft, e estava em situação normal. O proprietário do avião, matrícula PR-NDN, é Luiz Claudio Salgueiro Galeazzi. Havia autorização para voo noturno. As informações são do RAB (Registro Aeronáutico Brasileiro), mantido pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

Segundo o RAB, o avião tinha nove assentos e era equipado com dois motores turbohélice. O registro aeronáutico também aponta que a capacidade máxima era para oito passageiros (mais o piloto). Não havia autorização para atuação como táxi aéreo.

Ocupantes do avião morreram, disse o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB). "Infelizmente, as informações iniciais dão conta de que os ocupantes da aeronave não sobreviveram", postou.

Decolagem foi às 9h15, da cidade de Canela (RS). O avião saiu do aeroclube de Canela e caiu próximo à Avenida das Hortênsias, no centro urbano de Gramado, município vizinho. Segundo sites especializados em aviação, a aeronave havia partido de Jundiaí em direção a Canela na sexta-feira (20), e a viagem durou 1h59.

Ao menos 15 pessoas foram para o hospital após inalar fumaça. "No atendimento inicial da ocorrência, pelo menos 15 pessoas foram encaminhadas para o hospital da cidade, a maioria em razão de ter inalado fumaça do incêndio provocado pela queda", informa a Secretaria de Segurança Pública do RS. A Polícia Civil e a Brigada Militar estão no local para atender a ocorrência.

Avião atingiu loja de móveis na queda. A Boutique do Móvel postou no Instagram que a sua filial em Gramado estava vazia. "Não havia nenhum funcionário no momento. Estão todos bem, apesar do susto."

O que diz o governo do RS

"A Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul confirma a queda de um avião de pequeno porte em Gramado na manhã deste domingo (22/12). O Corpo de Bombeiros Militar controlou o incêndio decorrente da queda da aeronave, que havia decolado de Canela. O avião colidiu na chaminé de um prédio, depois no segundo andar de uma residência e, então, caiu sobre uma loja de móveis. Destroços ainda alcançaram uma pousada.

No atendimento inicial da ocorrência, pelo menos 15 pessoas foram encaminhadas para o hospital da cidade, a maioria em razão de ter inalado fumaça do incêndio provocado pela queda. O local está isolado pela Brigada Militar. As forças de segurança permanecem no local fazendo o trabalho de rescaldo e resgate. A Polícia Civil investiga o caso."

Centro de Investigação foi acionado

Em nota, o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) informou que o Seripa V (Quinto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), órgão regional em Canoas, foi acionado após o acidente. Os próximos passos serão coletar e confirmar dados, preservar elementos, verificar danos causados à aeronave ou por ela e levantar informações para investigação.

"A conclusão dessa investigação terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade da ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes", diz a Cenipa.