Avião de pequeno porte cai em Gramado (RS); não há sobreviventes, diz Leite

Um avião de pequeno porte caiu na manhã de hoje (22) na cidade de Gramado (RS), na Serra Gaúcha. Ele tinha decolado de Canela (RS) e caiu na região central do município, próximo à Avenida das Hortênsias.

O que aconteceu

Ocupantes do avião morreram, disse o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB). "Infelizmente, as informações iniciais dão conta de que os ocupantes da aeronave não sobreviveram", postou. Leite não informou quantas pessoas estavam no avião. Ele disse que tenta se deslocar ao local do acidente para acompanhar os trabalhos de perto.

Avião teria dez pessoas a bordo e viajava para Jundiaí (SP). Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, "preliminarmente, o avião transportava 10 pessoas e caiu sobre lojas". A Infraero informou que "a aeronave de prefixo PR-NDN decolou do Aeroporto de Canela às 9h15, com destino a Jundiaí (SP), e sofreu a queda na área urbana do município de Gramado, fora do sítio aeroportuário".

Ao menos 15 pessoas foram para o hospital após inalar fumaça. "No atendimento inicial da ocorrência, pelo menos 15 pessoas foram encaminhadas para o hospital da cidade, a maioria em razão de ter inalado fumaça do incêndio provocado pela queda", informa a Secretaria de Segurança Pública do RS. A Polícia Civil e a Brigada Militar estão no local para atender a ocorrência.

Estou acompanhando junto às forças de segurança do Estado o triste episódio de queda de uma aeronave em Gramado. Estamos com todo o efetivo do município e de Canela mobilizado para atender a ocorrência. Também estou me deslocando para acompanhar a operação no local.



No momento,? -- Eduardo Leite (@EduardoLeite_) December 22, 2024

Avião atingiu loja de móveis na queda. A Boutique do Móvel postou no Instagram que a sua filial em Gramado estava vazia. "Não havia nenhum funcionário no momento. Estão todos bem, apesar do susto."

DEFESA CIVIL INFORMA



Acidente em modal aéreo - múltiplas vítimas - COBRADE 2.5.5.0.0



Em 22/12/2024 às 10h



GRAMADO/RS



Um avião caiu na manhã de hoje (22) no centro urbano de Gramado/RS. Equipes de emergência atuam neste momento no local.



Preliminarmente, o avião? pic.twitter.com/egFOugR37G -- Defesa Civil Nacional (@defesacivilbr) December 22, 2024

O que diz o governo do RS

"A Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul confirma a queda de um avião de pequeno porte em Gramado na manhã deste domingo (22/12). O Corpo de Bombeiros Militar controlou o incêndio decorrente da queda da aeronave, que havia decolado de Canela. O avião colidiu na chaminé de um prédio, depois no segundo andar de uma residência e, então, caiu sobre uma loja de móveis. Destroços ainda alcançaram uma pousada.

No atendimento inicial da ocorrência, pelo menos 15 pessoas foram encaminhadas para o hospital da cidade, a maioria em razão de ter inalado fumaça do incêndio provocado pela queda. O local está isolado pela Brigada Militar. As forças de segurança permanecem no local fazendo o trabalho de rescaldo e resgate. A Polícia Civil investiga o caso."

Avião bateu em prédio

Em entrevista à Rádio Gaúcha, o capitão Bastos, da Brigada Militar, disse que a aeronave bateu em um prédio e depois acertou uma casa e uma loja de móveis. Os destroços chegaram também até uma pousada, e duas pessoas foram resgatadas com vida do imóvel.

Conforme o capitão, o avião atingiu a chaminé de um prédio e na sequência colidiu com o segundo andar da casa. Na casa, estava somente uma pessoa, que não teve lesões.

De acordo com o MetSul, as condições meteorológicas na hora do acidente não eram boas e havia a presença de um forte nevoeiro na região.

O trânsito está interrompido na Avenida das Hortênsias e chove bastante lá nesse momento. A loja 1001 Carros, de carros de luxo, foi atingida por destroços e vidros quebraram, atingindo os automóveis do local

Brasil: Acidente aéreo no Rio Grande do sul

Avião cai no centro Gramado atingindo lojas e casas pic.twitter.com/5CR1n6qPF9 -- Kleberdual (@kleberdual) December 22, 2024

Centro de Investigação foi acionado

Em nota, o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) informou que o Seripa V (Quinto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), órgão regional em Canoas, foi acionado após o acidente. Os próximos passos serão coletar e confirmar dados, preservar elementos, verificar danos causados à aeronave ou por ela e levantar informações para investigação.

"A conclusão dessa investigação terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade da ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes", diz a Cenipa.