Avião cai em Gramado e deixa ao menos 9 mortos - Aeronave de pequeno porte atingiu área comercial próxima ao centro do município. 15 pessoas foram encaminhadas à emergência.Um avião de pequeno porte caiu no município de Gramado, no Rio Grande do Sul, na manhã deste domingo (22/12). A aeronave atingiu uma loja de móveis, uma pousada e residências perto do centro da cidade.

O Corpo de Bombeiros Militar precisou controlar um incêndio causado pelo acidente. Inicialmente, 15 pessoas foram encaminhadas ao hospital, a maioria por ter inalado fumaça. Duas delas estão em estado grave.

Segundo nota da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, a aeronave decolou de Canela, município vizinho de Gramado, e seguia para Jundiaí, em São Paulo.

Na queda, a aeronave bateu na chaminé de um prédio, depois no segundo andar de uma residência e, então, caiu sobre uma loja de móveis. Destroços ainda alcançaram uma pousada.

Defesa Civil confirma a morte de 9 pessoas

Até o momento, a Defesa Civil confirmou a morte de 9 pessoas.

As informações preliminares, porém, indicam que 10 pessoas estavam a bordo do avião e, segundo publicação do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, não há sobreviventes.

"Infelizmente, as informações iniciais dão conta de que os ocupantes da aeronave não sobreviveram", escreveu na plataforma X.

Ele afirmou que vai para o local e que a prioridade é isolar a área e atender quem possa ter se ferido.

A Força Aérea informou que uma equipe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) já foi acionada para investigar o caso

As informações estão sendo atualizadas.

gq (Agência Brasil, ots)