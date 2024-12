As conquistas de Vinícius Jr. e de outros brasileiros no prêmio The Best da Fifa

O Brasil voltou ao topo do futebol mundial com a escolha de Vinícius Jr. como o melhor jogador de futebol da temporada. O troféu foi um dos mais aguardados na cerimônia The Best da Fifa, realizada na última terça-feira (17) em Doha, no Catar. Muitos outros prêmios foram distribuídos em várias categorias, entre eles, os de melhores treinadores, melhor jogadora, goleiro e goleira, gols mais bonitos da temporada 2023/2024 e até torcedor do ano.

Os holofotes estiveram todos voltados para Vinícius Jr., anunciado como vencedor do cobiçado troféu por Gianni Infantino, presidente da Fifa. Foi ele quem acolheu o atacante do Real Madrid e da seleção brasileira no palco.

"Não sei nem por onde começar. Era tão distante que parecia impossível chegar até aqui. Eu era uma criança que só jogava bola descalço nas ruas de São Gonçalo, perto da pobreza e do crime. Chegar aqui é muito importante para mim. Estou fazendo por muitas crianças que acham que tudo é impossível e que acham não podem chegar até aqui. Tenho de agradecer a todo mundo que votou em mim, todos os jogadores, treinadores, jornalistas e meus fãs. (...) Agradecer a todos os jogadores da Seleção Brasileira e ao meu país, que vem torcendo por mim e me dando muita força para seguir na minha luta", disse Vinícius Jr.

Fim do jejum

Vinícius Jr. tinha apenas sete anos, quando o último brasileiro antes dele, Kaká, levantou o troféu de melhor do mundo, em 2007. Antes de Kaká, já tinham conquistado o prêmio Ronaldinho Gaúcho (2005 e 2004), Ronaldo "Fenômeno" (2002, 1997, 1996), Rivaldo (1999) e Romário (1994).

Vini Jr. quebrou um longo jejum, de 17 anos, e agora vê recompensado o trabalho realizado ao longo de uma temporada em que foi fundamental para a conquista de vários títulos com Real Madrid: além de campeão da Liga espanhola, o clube merengue venceu a Super Copa da Espanha e ergueu o troféu da Liga dos Campeões, competição na qual Vini Jr. foi o eleito o melhor jogador. Os números dele com a camisa 7 impressionam: foram 37 participações decisivas em gols, tendo anotado 26 e feito 11 assistências.

Na sua sexta temporada no clube madrilenho, o brasileiro brilhou dentro de campo, mas não foi suficiente para conquistar outro troféu de prestígio, a Bola de Ouro, da revista francesa France Football. A premiação, em outubro, foi vencida pelo espanhol Rodri do Manchester City, figura-chave da conquista da Eurocopa pela Espanha. O segundo lugar do brasileiro revoltou a direção do Real Madrid, que boicotou a cerimônia da Bola de Ouro em Paris, e desencadeou uma avalanche de críticas mundo afora.

O prêmio da Fifa, escolhido por votos de torcedores, jornalistas e treinadores e capitães de equipes nacionais, inverteu a ordem. Rodri ficou em segundo, à frente de Bellingham do Real Madrid, e Vinícius Jr. foi consagrado o vencedor.

Por isso, muitos especialistas, como o comentarista do programa Rádio Foot Internacional da RFI, Nahïm Moniolle, consideram que o prêmio The Best da Fifa corrigiu uma grande injustiça. "Ele deveria ter ganhado o Bola de Ouro este ano e Rodri deveria ter ganhado no ano passado. O prêmio a Vini Jr. é lógico e recompensa a temporada dele com o Real Madrid assim como Ancelotti e outros. Certamente equilibra com o Bola de Ouro que deveria ter ido para ele. Mas tenho muito pouca afeição por esse tipo de premiação."

Outras premiações

Nos últimos anos, prêmios como The Best da Fifa e o Bola de Ouro têm levantado muitos questionamentos em relação aos critérios de escolha e a atribuição aos vencedores, que muitas vezes geram polêmicas e contestação.

Por outro lado, as recompensas também procuram se adaptar à evolução do futebol. Este ano, a Fifa introduziu no The Best o troféu Marta, em homenagem à alagoana de 38 anos, seis vezes eleita a melhor do mundo. O prêmio de estreia atribuído ao gol mais bonito feito por jogadoras, foi vencido pela própria atleta por um gol marcado com a seleção brasileira contra a Jamaica na Arena Pernambuco. Marta não esteve presente, mas enviou um vídeo de agradecimento.

Na cerimônia em Doha, outros representantes do Brasil foram homenageados. O jogador do Internacional Thiago Maia recebeu o troféu de Fair Play, oferecido pela Fifa por atitudes exemplares dentro ou fora de campo. O volante foi recompensado por sua atuação voluntária na ajuda às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, em abril e maio deste ano.

Já o vascaíno Guilherme Gandra, de 10 anos, que sofre de uma doença genética rara que fragiliza pele, foi eleito o melhor torcedor do ano.