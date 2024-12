Andreza: 'Quando Lula reclama da comunicação do governo, reclama da Janja'

Ao reclamar da comunicação do governo, o presidente Lula está reclamando da própria primeira-dama, a Janja, afirmou a colunista Andreza Matais na edição deste domingo (22) do UOL News.

Quando o presidente Lula reclama da comunicação do governo, ele está reclamando da Janja, porque quem faz a comunicação do governo é a própria Janja, o ministro Paulo Pimenta está ali quase como uma figura decorativa, porque quem comanda essa área da comunicação é ela.

Andreza Matais

A popularidade de Rosângela da Silva, a Janja, despencou desde o início do governo Lula, segundo pesquisa Genial/Quaest realizada no começo deste mês.

A Janja puxou isso para ela. O que me chama atenção nessa pesquisa entre o eleitorado do PT, entre o eleitorado do presidente Lula, é que a rejeição a Janja cresceu bastante, foi de 11 para 33, então a avaliação regular e negativa da Janja.

No momento em que ela se coloca como uma primeira-dama política, uma primeira-dama cabo eleitoral, lembrando que na campanha deste ano municipal, a Janja saiu como cabo eleitoral de várias candidatas, não conseguiu eleger ninguém que ela se aproximou. Então ela se coloca nesse papel político.

É mais um problema para o governo resolver, porque vai fazer o quê? Vai esconder a Janja pra isso não impactar na popularidade do presidente?

A gente tá chegando na segunda metade do governo Lula, o governo tá com muitas dificuldades e qualquer problema como esse de popularidade impacta diretamente na avaliação do presidente Lula. E o presidente estando ruim, tanto economicamente quanto na popularidade, é um prato cheio para oposição que vai disputar com ele as eleições de 2026.

Andreza Matais

