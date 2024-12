Casa limpa sem perder tempo: confira 9 produtos para facilitar a faxina

Itens modernos e tecnológicos são bem-vindos quando o assunto é facilitar a vida na hora da limpeza de casa. Quem não investiria em uma escova elétrica que diminui o tempo e energia gastos em cozinhas, banheiros, azulejos, sofás e até tapetes?

O Guia de Compras UOL selecionou alguns exemplos de achadinhos que prometem descomplicar os afazeres domésticos em geral. Confira:

Pode ser usada para limpar trilhos de janelas, rodapés e cantos estreitos;

Pegador em plástico evita o contato com a sujeira.

Material lavável (dura até 100 lavagens);

Para recuperar a aderência, deve-se lavar o produto em água corrente.

Com pano de microfibra;

Tem reservatório para incluir produtos de limpeza;

Possui um rodo acoplado para limpar vidros.

Feita de ABS e nylon;

Inclui diferentes tipos de escovas para limpeza, incluindo poliéster e nylon.

Dispenser para água e produto de limpeza de 400 ml;

Refil 100% microfibra lavável em máquina,

Rotação 360º

Com bateria recarregável

É indicado para limpar pó e líquidos;

Com bateria de lítio, tem carregamento total em até 21 horas.

Varre, aspira e passa pano;

Bateria com autonomia de 1h40, de acordo com a marca;

Tem um MOP em microfibra, que pode ser higienizado na máquina de lavar.

É compacto e leve (500 g); pode até ser levado em malas;

Bateria permite trabalhar continuamente por 30 minutos, de acordo com o fabricante;

Potência de 120 W.

*Com informações de matéria publicada em 03/08/2024.

