Confira 10 trailers e motorhomes para se hospedar a partir de R$ 220

O espaço pode ser restrito, mas passar uns dias diferentes em um trailer ou motorhome não deixa de ter um gostinho de aventura - mesmo que ele não saia do lugar. A categoria faz sucesso: só em 2024, o número de trailers e motorhomes disponíveis no Airbnb em cidades brasileiras cresceu em um terço, superando a média global de crescimento desse tipo de hospedagem dentro da plataforma.

Cidades como Florianópolis (SC), Gramado (RS), Ubatuba (SP) e São Sebastião (SP) concentram a maior parte das ofertas, mas há automóveis que funcionam como chalés ou cabanas em diversas outras partes do país.

E nem todos limitam a hospedagem à parte interna: por ficarem estacionados em locais abertos, próximos da natureza, muitos trailers e motorhomes aproveitam o entorno para instalar deques com vistas panorâmicas, redes, espreguiçadeiras, espaços para fazer fogueira e até hidromassagens ao ar livre.

As dez sugestões abaixo receberam dos hóspedes notas acima de 4,1, de um total possível de 5, na plataforma Airbnb.

Joanópolis (SP)

O ônibus de 1972 tem duas camas, mesa, cozinha e banheiro Imagem: Reprodução/Airbnb

Na beira da Represa Jaguari e aos pés da Serra da Mantiqueira, o ônibus de 1972 transformado em motorhome está rodeado de trilhas, rios e cachoeiras. Há duas camas, mesa de refeições, cozinha e banheiro.

Reserve por R$ 1.086



Nota no Airbnb: 4,97

Palavra do hóspede: "Nossa experiência foi incrível! Fomos embora querendo ficar. O lugar é maravilhoso, nos encantamos com o motorhome e com a natureza que o cerca." (Bruna, novembro de 2024)

Florianópolis (SC)

Para dormir ouvindo o barulhinho do mar Imagem: Reprodução/Airbnb

O trailer fica estacionado no terreno de uma pousada na praia do Campeche - tão perto da areia que dá para dormir embalado pelo barulhinho das ondas do mar. Para duas pessoas, está equipado com TV, ar-condicionado e Wi-Fi.



Reserve por R$ 590



Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Sensacional é o que descreve a experiencia. O lugar é lindo e confortável. Tem todo o necessário e um gostinho de lar. Super recomendo, é uma junção de descanso com opções bem variadas, atende todos os gostos. Jantar e tomar café da manhã no deque com o barulho do mar e aquela brisa é indescritível." (Jessica, novembro de 2024)

Pirenópolis (GO)

Com rede, espaço para fogueira e banheira de imersão Imagem: Reprodução/Airbnb

A vista para a Serra dos Pireneus e os detalhes simpáticos, como as flores na janela do trailer, contribuem para o charme da experiência. O espaço para fogueira, a rede e a banheira de imersão proporcionam momentos de relax.



Reserve por R$ 502



Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Foi uma experiência incrível, diferente de tudo que já havia conhecido, me hospedar em um trailer de frente para uma paisagem limpa e em meio à natureza foi surreal. Lugar aconchegante, bonito e com estrutura. Recomendo para todos." (Artur, novembro de 2024)

Piedade (SP)

Deque na área externa com churrasqueira, rede e banheira Imagem: Reprodução/Airbnb

Do lado de dentro do trailer ficam cama, mesa, sofá, armário e cozinha. Na área externa, deque com banheira, churrasqueira portátil, fogão com forno a gás, espaço para fogueira e uma rede suspensa de onde é possível contemplar o pôr do sol.



Reserve por R$ 490



Nota no Airbnb: 4,98

Palavra do hóspede: "Lugar maravilhoso. Superou a minha expectativa. Perfeito para relaxar e tranquilo. Uma experiência diferente. Com certeza indico e voltarei novamente." (Patricia, dezembro de 2024)

Camanducaia (MG)

Trailer de 1978 com vista para as montanhas de Monte Verde Imagem: Reprodução/Airbnb

Em uma propriedade com 2,6 quilômetros de trilhas demarcadas em meio à natureza e com vista para as montanhas de Monte Verde, o trailer Turiscar de 1978 acomoda até quatro pessoas, já que a mesa de refeições pode virar uma cama extra.



Reserve por R$ 495



Nota no Airbnb: 4,97

Palavra do hóspede: "Lugar simplesmente cinematográfico - você pode imaginar, mas vivenciar é maravilhoso. Meu esposo quer comprar um trailer e, agora, não restam dúvidas." (Simone, novembro de 2024)

Tibau do Sul (RN)

Deque isolado para garantir privacidade Imagem: Reprodução/Airbnb

A cerca de 1,5 quilômetro da praia da Pipa, o trailer Karmann-Ghia de 1979 está parado em um deque rodeado de vegetação, o que garante a privacidade dos hóspedes. A cozinha tem fogão, pia e frigobar.



Reserve por R$ 1.490



Nota no Airbnb: 4,98

Palavra do hóspede: "Foi uma experiência incrível! O local é perfeito para quem busca renovação, contato com a natureza e momentos de tranquilidade absoluta. A conexão com o ambiente natural ao redor traz uma sensação única de paz e harmonia. O trailer é aconchegante e oferece tudo que é necessário para relaxar e se desconectar da correria do dia a dia. Sem dúvida, um refúgio especial para recarregar as energias. Recomendo!" (Netto, novembro de 2024)

Alfredo Wagner (SC)

Uso das piscinas e do campo de futebol liberado para os hóspedes Imagem: Reprodução/Airbnb

No entorno do trailer há um deque privativo e uma banheira de imersão disposta dentro de uma casinha com paredes de vidro. Os hóspedes também podem usar o campo de futebol e as piscinas da pousada onde o veículo está parado.



Reserve por R$ 474



Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Experiência incrível para quem nunca dormiu em um trailer! Com direito a banheira, fogueira e café. Muito bacana o lugar" (Murilo, outubro de 2024)

Águas de São Pedro (SP)

O motorhome é um ônibus Mercedes de 1974 Imagem: Reprodução/Airbnb

Um ônibus Mercedes de 1974 foi reformado para acomodar cama queen-size, futon, chuveiro quente e cozinha com forno, fogão e geladeira, mais vitrola e projetor. Do lado de fora há banheiras, churrasqueira, redes e espreguiçadeiras.



Reserve por R$ 510



Nota no Airbnb: 4,98

Palavra do hóspede: "Estadia maravilhosa. Local supertranquilo, privativo e no meio da natureza. Tudo foi pensado com muito carinho para garantir o conforto e a experiência." (Leonardo, novembro de 2024)

Santa Maria do Herval (RS)

Decoração inspirada na cultura do Reino Unido Imagem: Reprodução/Airbnb

O Reino Unido inspira a decoração do ônibus transformado em cabana: há uma bandeira grafitada do lado de fora e móveis que remetem à realeza na parte interna. A hidromassagem fica junto ao quarto, que tem uma imponente cama dourada.



Reserve por R$ 220

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Experiência única! Foram dias de descanso, boas memórias e muita energia positiva. Agradecemos por essa experiência maravilhosa!!" (Luana, novembro de 2024)

Alto Paraíso de Goiás (GO)

Para dois adultos e duas crianças, perto de cachoeiras Imagem: Reprodução/Airbnb

Com uma cama de casal e dois beliches pequenos, convenientes para crianças menores, tem hidromassagem coberta ao ar livre e espaço para fazer fogueira. Próximo do centro da cidade e a 8 quilômetros de cachoeiras famosas na região.



Reserve por R$ 551



Nota no Airbnb: 4,99

Palavra do hóspede: "O trailer é sensacional! Estava limpo e tem todos os utensílios necessários à estadia. Fica localizado em um espaço rodeado pela natureza, com uma paisagem linda para curtir o fim de tarde e o início do dia, sem contar o lindo céu à noite, que curtimos ao redor da fogueira. O espaço é aconchegante, pensado com carinho e capricho. Adoramos a experiência." (Natália, setembro de 2024)

