Ano novo, roupa nova: Hering tem peças com até 71% de desconto, mas só hoje

O Guia de Compras UOL selecionou peças que estão em oferta neste sábado (21) em mais um Dia do Outlet da Hering. Produtos como blazer, calça e camisa estão com descontos de até 71% para você começar 2025 de roupa nova.

Mas atenção: os descontos só valem até o final do dia. Para garantir os preços promocionais, é preciso usar o cupom "DIADOOUTLET" após adicionar o produto ao carrinho e antes de finalizar a compra. Confira adiante os itens que encontramos e aqui a lista completa de produtos em oferta.

Modelagem oversized (mais soltinha);

Manga 3/4 e decote redondo.

Modelagem slim (mais justa ao corpo);

Com decote redondo e fendas nas mangas.

Modelagem slim;

Tecido composto por algodão e elastano.

Em malha canelada;

Decote em V na frente e nas costas.

Fechamento com zíper e botão;

Feito em sarja de algodão.

Modelagem regular;

Manga longa e bolso na frente.

Feita de algodão em fio tinto;

Tem mangas longas.

Com modelagem reta;

Possui estampa de zebra.

Modelagem regular, mais solta ao corpo;

Tem botões e bolsos na parte da frente, além de forro interno.

