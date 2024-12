Rafael Leão sofre lesão muscular e vira desfalque para o Milan

O atacante português Rafael Leão, do Milan, sofreu uma lesão muscular e ficará pelo menos uma semana afastado dos gramados, anunciou o clube neste sábado (21).

"Rafael Leão sofreu uma distensão no músculo flexor esquerdo e passará por novos exames daqui a uma semana", diz o comunicado do Milan.

Durante o jogo que abriu a 17ª rodada do Campeonato Italiano, que terminou com a vitória dos 'rossoneri' por 1 a 0 sobre Verona, Leão teve que ser substituído aos 31 minutos do primeiro tempo.

O atacante português, autor de três gols e cinco assistências nesta temporada na Serie A, se junta a uma lista de lesionados do Milan que também tem Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek e Luka Jovic.

Leão está fora do jogo contra a Roma, no dia 29 de dezembro, e pode ser desfalque também para a Supercopa da Itália, que será disputada de 2 a 6 de janeiro na Arábia Saudita.

O Milan, sétimo colocado do Campeonato Italiano a 11 pontos da líder Atalanta, está longe da luta pelo 'Scudetto' e seus torcedores estão descontentes com o proprietário americano do clube, Gerry Cardinale, seu conselheiro Zlatan Ibrahimovic e alguns jogadores.

