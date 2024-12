Polícia prende grupo que alugou apartamento para roubar moradores no Rio

Três homens foram presos suspeitos de alugarem um apartamento por temporada em um prédio em Copacabana, na Zona Sul do Rio, para roubar moradores.

O que aconteceu

A polícia militar foi chamada para uma ocorrência de roubo na última sexta-feira (20). O prédio fica na Avenida Rainha Elizabeth. Segundo a corporação, no local um homem foi flagrado tentando fugir em um carro. Ele foi preso. De acordo com a PM, o grupo alugou um apartamento por temporada em um site com o objetivo de roubar moradores.

Buscas foram feitas no prédio em busca de outros envolvidos, que estavam escondidos na sala de máquinas. Eram dois homens, e eles também foram presos.

Situação com refém não foi confirmada. Houve denúncia de que moradores estavam sendo feitos de reféns pelo grupo, o que não foi confirmado pelos agentes, mas uma equipe de negociadores do BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais) chegou a ser acionada para o local.

Pertences de moradores foram recuperados. Com os presos foram apreendidas itens de moradores como joias, relógios, cartões de crédito e dinheiro em espécie. Eles também tinham duas réplicas de arma de fogo e uma faca.

Grupo estava no prédio há poucos dias. Segundo moradores, eles tinham alugado um apartamento em um site especializado em locação de imóveis e circulavam pelo condomínio há alguns dias. O caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana).