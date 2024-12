Com celular no topo, sabia o que os brasileiros querem comprar em 2025

Do UOL, em São Paulo

O brasileiro está confiante que 2025 será o ano de muitas compras. Segundo pesquisa do Instituto Locomotiva e da QuestionPro, móveis, celulares e eletrodomésticos são os principais objetos de desejo no ano que vem.

O estudo mostra que mais da metade dos entrevistados quer um novo aparelho celular. São 63% dos consumidores, o que corresponde a 102 milhões de potenciais compradores.

Em segundo na lista aparecem os móveis, escolhidos por 60%. Eletrodomésticos novos estão entre os planos de compra de 59% dos brasileiros em 2025.

O próximo ano promete ser bem aquecido no comércio. Neste ano, os brasileiros conseguiram investir mais nas viagens de fim de ano, como revelou outra pesquisa da Locomotiva, e metade dos brasileiros deve gastar mais nesse Natal do que no ano passado. Então, os itens de desejo devem ser uma realidade para grande parte dos brasileiros em 2025.

Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva.

Eletroportáteis estão na lista de compras de 87 milhões de brasileiros (54%).

Exatamente metade dos entrevistados sonha com um carro novo no ano que vem. E as motos são a compra ideal para 26%.

A pesquisa constatou ainda que muitos brasileiros vão se endividar nos próximos doze meses: 23% revelaram que pretendem pedir empréstimo no banco em 2025.