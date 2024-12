Amor, paz, dinheiro: qual cor de calcinha usar na virada? Confira opções

Com a virada do ano se aproximando, muitas mulheres apostam na cor da calcinha para atrair aquilo que mais deseja em 2025. Pensando nessa superstição, o Guia de Compras UOL selecionou diversos modelos de calcinhas para ajudar a escolher a cor ideal para o Ano-Novo.

Entre os modelos selecionados, há diversas opções de tamanhos, tecidos e cores. E o melhor: a promoção nos modelos selecionados da Loungerie oferece uma peça por R$ 39,90 ou três peças por R$ 89,70. Confira o que significa cada cor e a lista com opções de calcinhas para virada:

Qual cor escolher?

Branca: simboliza a paz, tranquilidade, a harmonia e sabedoria

simboliza a paz, tranquilidade, a harmonia e sabedoria Amarela: para atrair prosperidade, riqueza e abundância

para atrair prosperidade, riqueza e abundância Vermelha: representa paixão e sensualidade

representa paixão e sensualidade Azul: quem busca calma, racionalidade e clareza

quem busca calma, racionalidade e clareza Roxa: ligada à espiritualidade e intuição

ligada à espiritualidade e intuição Rosa: sinônimo de amor e sensibilidade

sinônimo de amor e sensibilidade Verde: para quem quer renovar a esperança e está em busca de saúde

para quem quer renovar a esperança e está em busca de saúde Preta: afasta más energias e aumenta a autoconfiança

Calcinhas para virada do ano

