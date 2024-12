Novos governantes da Síria nomeiam comandante de grupo islâmico como ministro da defesa

DAMASCO (Reuters) - Os novos governantes da Síria nomearam Murhaf Abu Qasra, uma figura importante na insurgência que derrubou Bashar al-Assad, como ministro da Defesa no governo interino, disse uma fonte oficial neste sábado.

Abu Qasra, que também é conhecido pelo nome de guerra Abu Hassan 600, é uma figura sênior no grupo islâmico Hayat Tahrir al-Sham (HTS), que liderou a campanha que derrubou Assad neste mês. Ele comandou inúmeras operações militares durante a revolução da Síria, disse a fonte.

O líder de fato da Síria, Ahmed al-Sharaa, discutiu "a forma da instituição militar na nova Síria" durante uma reunião com facções armadas no sábado, informou a agência de notícias estatal SANA.

Durante a reunião, Abu Qasra sentou-se ao lado de Sharaa, também conhecido pelo nome de guerra Abu Mohammed al-Golani, mostraram fotos publicadas pela SANA.

O primeiro-ministro Mohammed al-Bashir disse esta semana que o Ministério da Defesa seria reestruturado usando antigas facções rebeldes e oficiais que desertaram do exército de Assad.

Bashir, que anteriormente liderou uma administração afiliada ao HTS na província noroeste de Idlib, disse que comandará um governo de transição de três meses. A nova administração não informou planos para depois disso.

Mais cedo no sábado, o Comando Geral governante nomeou Asaad Hassan al-Shibani como ministro das Relações Exteriores, disse a SANA. Uma fonte na nova administração disse à Reuters que esta medida "vem em resposta às aspirações do povo sírio de estabelecer relações internacionais que tragam paz e estabilidade".

Shibani, um graduado de 37 anos da Universidade de Damasco, anteriormente liderou o departamento político do governo rebelde de Idlib, disse o Comando Geral.

O grupo de Sharaa fazia parte da Al Qaeda até ele romper laços em 2016. O grupo ficou confinado em Idlib por anos até partir para a ofensiva no final de novembro, varrendo as cidades do oeste da Síria e chegando a Damasco enquanto o exército se dispersava.

Sharaa se encontrou com vários enviados internacionais esta semana. Ele disse que seu foco principal é a reconstrução e a obtenção de desenvolvimento econômico e que não está interessado em se envolver em novos conflitos.

(Reportagem de Hatem Maher, Khalil Ashawi e Ahmed Tolba)