Napoli vence Genoa e volta provisoriamente à liderança do Italiano

O Napoli recuperou provisoriamente a liderança do Campeonato Italiano com a vitória sobre o Genoa por 2 a 1 neste sábado (21), pela 17ª rodada.

Graças a esta quarta vitória nos últimos cinco jogos, o time napolitano, que liderou entre a 6ª e a 14ª rodada, chega a 38 pontos, um à frente da Atalanta (2ª, 37), que no domingo recebe o Empoli.

A 'Dea' vem de 10 vitórias consecutivas no campeonato e quer a 11ª para passar o Natal na ponta da tabela.

Os gols do Napoli neste sábado foram marcados pelo camaronês Frank Anguissa (15') e pelo kosovar Amir Rrahmani (23'), enquanto o Genoa descontou com Andrea Pinamonti (51').

Esta é a primeira derrota do Genoa desde a chegada do técnico francês Patrick Vieira. O time cai para a 14ª posição e dependendo dos resultados do fim de semana pode terminar a rodada em 17º.

Mais cedo, o Bologna (7º) teve que se esforçar para vencer o Torino (11º) por 2 a 0, com gols de Thijs Dallinga (71') e Tommasso Pobega (80').

Ainda neste sábado, a Lazio (5ª), atropelada em casa na segunda-feira pela Inter de Milão (3ª), tentará reagir em visita ao Lecce (13º).

-- Jogos da 17ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Hellas Verona - Milan 0 - 1

- Sábado:

Torino - Bologna 0 - 2

Genoa - Napoli 1 - 2

(16h45) Lecce - Lazio

- Domingo:

(08h30) Roma - Parma

(11h00) Unione Venezia - Cagliari

(14h00) Atalanta - Empoli

(16h45) Monza - Juventus

- Segunda-feira:

(14h30) Fiorentina - Udinese

(16h45) Inter - Como

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 38 17 12 2 3 26 12 14

2. Atalanta 37 16 12 1 3 39 17 22

3. Inter 34 15 10 4 1 40 15 25

4. Fiorentina 31 15 9 4 2 28 11 17

5. Lazio 31 16 10 1 5 30 23 7

6. Juventus 28 16 6 10 0 26 12 14

7. Bologna 28 16 7 7 2 23 18 5

8. Milan 26 16 7 5 4 25 16 9

9. Udinese 20 16 6 2 8 19 25 -6

10. Empoli 19 16 4 7 5 14 16 -2

11. Torino 19 17 5 4 8 17 22 -5

12. Roma 16 16 4 4 8 18 23 -5

13. Lecce 16 16 4 4 8 10 27 -17

14. Genoa 16 17 3 7 7 14 26 -12

15. Parma 15 16 3 6 7 23 28 -5

16. Como 15 16 3 6 7 18 28 -10

17. Hellas Verona 15 17 5 0 12 21 40 -19

18. Cagliari 14 16 3 5 8 15 26 -11

19. Monza 10 16 1 7 8 14 21 -7

20. Unione Venezia 10 16 2 4 10 15 29 -14

jr/dr/dam/cb

© Agence France-Presse