Motorista de carreta de acidente em MG fugiu para o Espírito Santo, diz PRF

O motorista da carreta que se envolveu num acidente com um ônibus e um carro na BR-116, em Teófilo Otoni (MG), neste sábado (21), fugiu do local da colisão e deve estar no Espírito Santo, segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal). A identidade do homem não foi divulgada.

O que aconteceu

A PRF confirmou que ele é oficialmente procurado pelas autoridades. A polícia acredita que ele está no Espírito Santo, e que ele não está ferido. A informação foi divulgada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo UOL.

Acidente pode ter sido causado por bloco de granito que teria caído da carreta sobre o ônibus, segundo a PRF. "Informações preliminares e vestígios no local demonstram que possivelmente um grande bloco de granito de soltou da carroceria da carreta e atingiu o ônibus que seguia na rodovia, em sentido contrário", informou a corporação mais cedo, no início da tarde deste sábado.

O atrito do material com o asfalto seria a causa do incêndio. As vítimas estavam no ônibus e morreram carbonizadas. A região onde ocorreu o acidente é foco de extração de granito.

O acidente matou ao menos 38 pessoas na manhã deste sábado. Todos os mortos estavam no ônibus e morreram carbonizados. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na BR-116, no km 286, na localidade de Lajinha, por volta das 4h.

No total, 48 pessoas estiveram envolvidas no acidente. O ônibus pertencia à empresa Emtram e saiu de São Paulo com destino a Elísio Medrado (BA), mas havia passageiros com destino a Santa Inês (BA) e Vitória da Conquista (BA). Os três ocupantes do carro foram socorridos com lesões graves.