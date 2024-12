Milhares de pessoas celebram o solstício de inverno em Stonehenge

Em um ambiente festivo e com a promessa de renovação, milhares de pessoas se reuniram neste sábado (21) no monumento de Stonehenge, sul da Inglaterra, para celebrar o dia mais curto do mundo no hemisfério norte.

Os participantes aplaudiram o nascer do sol sobre o monumento neolítico, fiéis a uma celebração de origem pagã que acontece há milhares de anos.

Com trajes de druidas, pinturas na pele e motivos florais, quase 4.500 pessoas se reuniram na localidade do sul da Inglaterra antes do amanhecer.

O 21 de dezembro é um dos poucos dias do ano em que os visitantes podem tocar nas pedras, alinhadas sobre o eixo do sol nos solstícios de verão e inverno.

"Celebramos a renovação, o renascimento, a entrada do novo ano. Também é um bom momento para pensar em tudo o que aconteceu no ano que termina", disse Chris Smith, 31 anos.

Stonehenge foi construído em etapas entre 3.000 e 2.300 anos antes da nossa era, e é um dos monumentos megalíticos pré-históricos mais importantes do mundo por seu tamanho, plano sofisticado e sua precisão arquitetônica.

As pedras posicionadas em círculos também atraem a cada 21 de junho milhares de pessoas para o solstício de verão.

