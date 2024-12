Manchester City perde para Aston Villa e agrava sua crise

A queda livre do Manchester City não tem fim: a equipe de Pep Guardiola foi derrotada neste sábado (21) pelo Aston Vila por 2 a 1 e agora tem apenas uma vitória nos últimos 12 jogos que disputou, incluindo todas as competições.

O City queria interromper a série negativa antes do Natal, mas não alcançou o objetivo graças aos gols de Jhon Durán (16') e de Morgan Rogers (64'), que abriram vantagem para o Villa, antes de Phil Folden apenas descontar para o time de Manchester nos acréscimos (90'+3).

Com esta nova derrota, o atual tetracampeão fica longe das primeiras posições do Campeonato Inglês: quinto colocado com 27 pontos, a nove do líder Liverpool, que tem dois jogos a menos.

Os 'Reds' vão fechar a 17ª rodada no domingo visitando o Tottenham (10º, 23 pontos).

O jogo no Villa Park foi dominado pelos donos da casa desde os primeiros minutos. Sem capacidade de reação, o City voltou a pagar pelos erros defensivos que vêm se repetindo na temporada: com um passe em profundidade, Youri Tielemans deixou Morgan Rogers cara a cara com o goleiro Stefan Ortega e o atacante rolou a bola para Duran mandar para o gol vazio.

Com a vantagem, o Aston Villa continuou controlando a partida, mas os 'Citizens' reagiram e criaram algumas oportunidades, embora sem pontaria na hora de finalizar.

No início do segundo tempo, o City continuava sem encontrar uma forma de ameaçar os anfitriões, que aproveitaram o momento para ampliar o placar.

Depois de acertar a trave (60'), Rogers recebeu passe na área do capitão John McGinn e bateu cruzado longe do alcance de Ortega.

Apesar de ter aproximadamente 60% de posse de bola, o City não traduziu esse domínio em chances de gol até a reta final, quando Foden descontou, mas sem evitar a quinta derrota do City nas últimas sete rodadas da Premier League.

-- Jogos da 17ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Aston Villa - Manchester City 2 - 1

(12h00) West Ham - Brighton

Brentford - Nottingham

Ipswich Town - Newcastle

(14h30) Crystal Palace - Arsenal

- Domingo:

(11h00) Leicester - Wolverhampton

Fulham - Southampton

Manchester United - Bournemouth

Everton - Chelsea

(13h30) Tottenham - Liverpool

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 36 15 11 3 1 31 13 18

2. Chelsea 34 16 10 4 2 37 19 18

3. Arsenal 30 16 8 6 2 29 15 14

4. Nottingham 28 16 8 4 4 21 19 2

5. Aston Villa 28 17 8 4 5 26 26 0

6. Manchester City 27 17 8 3 6 29 25 4

7. Bournemouth 25 16 7 4 5 24 21 3

8. Fulham 24 16 6 6 4 24 22 2

9. Brighton 24 16 6 6 4 26 25 1

10. Tottenham 23 16 7 2 7 36 19 17

11. Brentford 23 16 7 2 7 32 30 2

12. Newcastle 23 16 6 5 5 23 21 2

13. Manchester United 22 16 6 4 6 21 19 2

14. West Ham 19 16 5 4 7 21 29 -8

15. Crystal Palace 16 16 3 7 6 17 21 -4

16. Everton 15 15 3 6 6 14 21 -7

17. Leicester 14 16 3 5 8 21 34 -13

18. Ipswich Town 12 16 2 6 8 16 28 -12

19. Wolverhampton 9 16 2 3 11 24 40 -16

20. Southampton 5 16 1 2 13 11 36 -25

smr/hpa/mcd/js/dam/cb

© Agence France-Presse