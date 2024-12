Grande São Paulo tem ainda 320 mil sem luz por causa da chuva; veja o tempo neste sábado

Por causa dos temporais de sexta-feira, 320 mil domicílios continuam sem luz na Grande São Paulo neste sábado, 21. A Enel, distribuidora responsável pelo fornecimento de energia na região, afirmou que o número de clientes sem luz representa 3,8% do total. E que outros 340 mil tiveram a energia reestabelecida.

Boletim da empresa na sexta havia comunicado que 666 mil chegaram a ficar no escuro em toda a região; na capital, foram 469 mil.

De acordo com a distribuidora, as regiões mais afetadas foram as zonas oeste, leste e norte e as cidades de Barueri e Osasco. Na noite da sexta, bairros como Lauzane Paulista e Horto (zona norte), Perdizes, Pompeia e Butantã (todos na zona oeste) registraram pontos de queda de energia elétrica.

Em nota, a empresa diz que as pancadas de chuvas e ventos de até 80 km/h causaram queda de árvores e galhos, danificando a rede elétrica. "A companhia acionou antecipadamente seu plano de contingência, com reforço das equipes em campo, que seguirão trabalhando 24h para reconstruir os trechos de rede danificados e restabelecer o serviço para todos os clientes", comunicou.

A cidade de São Paulo entrou em estado de alerta e atenção na tarde da sexta devido aos fortes temporais. O estado terminou às 19h30 depois que as chuvas fortes perderam força.

Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura, na manhã deste sábado, 21, já não havia áreas de instabilidade sobre a capital. Além disso, não há mais registro de pontos de alagamento.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) indicava 41 km de lentidão por volta das 7h30.

Previsão do tempo

A previsão é que o tempo fique instável e chuvoso durante o dia, segundo o CGE. À tarde, as instabilidades devem ficar de moderadas a fortes. O serviço de meteorologia MeteoBlue também prevê chuvas à tarde. Porém, o risco de temporais para os próximos dias diminuiu, informou o CGE.

Conforme a Prefeitura, as áreas de instabilidade se formaram por causa da aproximação de uma frente fria que, depois de causar fortes chuvas no início da tarde na cidade, continuaram "influenciando as condições do tempo na capital paulista".

No domingo, 22, a frente fria deve se afastar do litoral paulista, mas o vento e a umidade continuam na capital.

Transbordamento de córregos e queda de árvores

Na tarde da sexta, a Defesa Civil chegou a decretar estado de alerta para transbordamento nas subprefeituras da Penha e de Itaquera pelo extravasamento dos córregos Franquinho, no encontro das avenidas Dom Hélder Câmara com a São Miguel; e Rio verde, na altura do número 241 da rua Cunha Porã.

O temporal provocou quedas de várias árvores em Várzea Paulista, na tarde desta sexta-feira. Um dos casos foi na Avenida das Lélias, no Jardim Bahia, onde uma árvore caiu sobre fiação energizada. A Defesa Civil interditou a via e acionou equipes da companhia CPFL para a realização de serviço de manutenção no local.

Na capital, foram registradas 111 ocorrências para quedas de árvores, segundo o Corpo de Bombeiros, sem vítimas até o momento.