França: novo premiê é otimista apesar da desordem política 'sem precedentes'

A imprensa semanal da França está de olho no novo primeiro-ministro francês, François Bayrou. O centrista foi nomeado por Emmanuel Macron no dia 13 de dezembro com elevadas expectativas, em um momento de crise intensificada pela moção de censura contra o orçamento 2025, que derrubou o governo anterior de Michel Barnier.

A reportagem da revista Le Point destaca "as primeiras confidências de François Bayrou em Matignon (sede do governo francês)", a partir de uma entrevista, alguns dias após sua nomeação, na qual o novo primeiro-ministro falou à revista sobre o "clima político explosivo" que enfrenta após a crise no governo.

Segundo a análise da Le Point, "com um otimismo 'talvez delirante', François Bayrou nos garante que vai formar um governo 'antes do Natal'" e "adotar um orçamento até 'meados de fevereiro'".

Necessidade de dialogar com todos os espectros políticos

A revista Le Nouvel Obs fala nesta semana das relações políticas que agora envolvem, mais do que nunca, o experiente Bayrou. De acordo com a publicação, ele precisará convencer todos os lados para conseguir governar. "Eles estão flertando há 20 anos. O centrista conseguirá encontrar um terreno comum com os socialistas? O mandato do primeiro-ministro depende em parte dessa difícil reaproximação".

A revista ressaltou também que o centrista "precisará conversar com a esquerda" francesa para aprovação do orçamento do Executivo. E questiona ainda as habilidades de diálogo que Bayrou precisará ter com a direita "Será que ele conseguirá encontrar as palavras certas para, pelo menos, conquistar a indulgência deles? Que concessões ele pode fazer em relação a pensões, serviços públicos ou imigração, sem alienar Os Republicanos [partidos da direita tradicional francesa, conhecido pela sigla LR]?", questiona a Le Nouvel Obs, que analisa outros variados ângulos do desafio que François Bayrou tem pela frente.

A publicação destacou ainda o discurso de posse do novo primeiro-ministro, em que ele "se referiu ao rei Henri IV, de quem é biógrafo, e tomou emprestadas as palavras de François Mitterrand na noite de sua eleição para o Eliseu: 'Finalmente, o problema começa'".

Na mesma temática, a revista L'Express comenta as necessidades do novo primeiro-ministro de se entender com o ministro do Interior da França, Bruno Retailleau, republicano, destrinchando reuniões entre os dois na sede do governo ao longo da semana. A publicação impressa crava a manchete: "François Bayrou, orgulho e vingança".

No seu site, L'Express destaca que a Quinta República [período que teve início em 1958] estaria vivendo uma desordem política em uma "situação sem precedentes". Para a revista, a posição de François Bayrou em Matignon é frágil.

"O novo primeiro-ministro consultou representantes dos partidos políticos durante toda a semana, pois a sobrevivência desse quarto chefe de governo em um ano é precária", diz a revista semanal.