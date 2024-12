Rodovia de acidente com 38 mortos é líder de acidentes fatais, segundo CNT

A BR-116, que liga o Ceará ao Rio Grande do Sul, é a estrada federal que registrou o maior número de acidentes fatais neste ano. Na madrugada deste sábado (21), um acidente entre um ônibus, uma carreta e um carro deixou 38 mortos, em um trecho da rodovia em Teófilo Ottoni (MG).

O que aconteceu

De acordo com a CNT, 664 pessoas morreram na BR-116 entre janeiro e outubro deste ano. Isso representa 13,24% de todas as mortes em estradas federais registradas em 2024. O número parcial é 7% maior do que as 622 mortes registradas na BR-116 em todo o ano de 2023.

Em segundo lugar vem a BR-101, com 611 mortes, ou 12% do total apurado no ano. Em relação às 547 mortes registradas nos 12 meses do ano passado, o crescimento já é de 11%.

Considerando os dados de 2024, um em cada quatro acidentes fatais em rodovias federais aconteceu na BR-116 e na BR-101.

Apesar de a BR-116 ser a mais fatal, é a BR-101 que registra o maior número de acidentes. Foram 10,5 mil acidentes em 2024, dos quais 8,9 mil tiveram vítimas (fatais e não fatais).

Já na BR-116 aconteceram 9,5 mil acidentes, dos quais 8,1 mil tiveram vítimas, segundo a CNT.

Minas Gerais é o estado com mais mortes em BRs

De acordo com os dados da CNT, Minas Gerais foi o estado onde mais aconteceram acidentes fatais em estradas federais em 2024. Foram 628 entre janeiro e outubro, ou 12,5% do total.

O número parcial é maior que o registrado durante todo o ano de 2023: foram 606 acidentes fatais no estado no ano passado, ou 13% do total.

O estado também é o campeão de acidentes e de acidentes com vítimas. Foram 7,6 mil acidentes, dos quais 6,6 mil tiveram vítimas. Em 2023, quando Minas também foi o estado campeão, foram 7,3 mil acidentes, dos quais 6,4 mil tiveram vítimas.

Acidente em Teófilo Ottoni neste sábado

Todos os mortos do acidente deste sábado estavam no ônibus. As vítimas morreram carbonizadas após ficaram presas nas ferragens. Uma delas é o motorista do coletivo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na BR-116, no km 286, na localidade de Lajinha por volta das 4h.

A Polícia Civil de Minas Gerais informou que dos 38 mortos contabilizados, 25 estão totalmente carbonizados. Segundo a corporação, 37 pessoas morreram no local e uma morreu após socorro médico. "Nossas equipes estão percorrendo os hospitais da região em busca de sobreviventes. Não sabemos ainda quantos desembarcaram antes do acidente", informaram, em nota no início da tarde.

No total, 48 pessoas estiveram envolvidas no acidente. O ônibus pertencia à empresa Emtram e saiu de São Paulo com destino a Elísio Medrado (BA), mas havia passageiros com destino a Santa Inês (BA) e Vitória da Conquista (BA). Os três ocupantes do carro foram socorridos com lesões graves. O motorista da carreta fugiu.

Ônibus tinha 44 passageiros registrados. Do total, 21 iriam a Vitória da Conquista, 12 para Santa Inês e 11 para Elísio Medrado, a parada final. Todos embarcaram em São Paulo.