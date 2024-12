De Creta a Dolphin Mini: veja os 10 carros que brilharam no Brasil em 2024

O ano de 2024 foi agitado quando o assunto é carro. Dezenas de veículos, entre novas gerações, facelifts, reestilizações profundas e até mesmo versões inéditas, ditaram o ritmo deste ano.

O UOL Carros mostra os dez principais lançamentos que causaram impacto, seja porque fizeram sucesso nas concessionárias, por relevância de mercado e também por apontarem um novo caminho para a marca ou também ditarem uma tendência.

Hyundai Creta

Melhor SUV Compacto e Destaque do Ano no Prêmio UOL Carros 2024, o novo Hyundai Creta estreou já na reta final do ano. O utilitário, no entanto, fez barulho ao mudar o rumo completo do visual e ainda trouxe uma motorização inédita (a mais potente da categoria).

O 2.0 aspirado da versão mais cara saiu de cena para dar lugar ao 1.6 turbo a gasolina de 193 cv. De quebra, há uma nova transmissão de dupla embreagem e sete marchas. Já o 1.0 turbo de 120 cv equipa todas as outras configurações da gama. Os preços começam em R$ 141.890 e vão até R$ 189.990.

Tudo isso para tentar alcançar um objetivo: ultrapassar o T-Cross, SUV mais vendido do país. Vice-campeão de vendas em 2024, o Creta vai abrir a caça ao Volkswagen em 2025, que caminha para liderar o segmento pelo segundo ano consecutivo.

BYD Dolphin Mini

Com quase 20 mil unidades vendidas em 2024, o BYD Dolphin Mini é o carro elétrico de maior sucesso do Brasil. Estreou no começo do ano e rapidamente tomou as ruas brasileiras. Com vocação especial para centros urbanos, o carrinho ganhou espaço no mercado por seu tamanho diminuto, acabamento superior e autonomia condizente com a proposta: 280 km.

Inicialmente, o preço (R$ 115.800) pode ter decepcionado um pouco, mas não impediu seu sucesso. O carrinho traz 75 cv, 13,8 kgfm de torque e a bateria de 38 kWh. Chegou em versão apenas para quatro pessoas, mas em meados de 2024 a BYD trouxe a variante homologada para levar cinco passageiros.

Renault Kardian

O SUV compacto dá o pontapé inicial na nova fase da Renault no Brasil. O Kardian é o primeiro de muitos veículos inéditos que estrearão por aqui nos próximos anos. Lançado em março, o modelo já acumula mais de 20 mil unidades emplacadas em 2024, com um bom crescimento mês a mês. Promete dar trabalho no ano que vem para os rivais Volkswagen Nivus e, principalmente, Fiat Pulse.

Além do design diferente, o Kardian conquista pelo conjunto mecânico composto pelo novo motor 1.0 turbo de até 125 cv e a transmissão de dupla embreagem e seis marchas. Agora no fim do ano, a marca francesa resolveu apostar em uma versão com câmbio manual e preço mais em conta: R$ 106.990. O carro ainda traz as opções Evolution AT (R$ 118.090), Techno (R$ 129.990) e Première Edition (R$ 138.990).

Citroën Basalt

Imagem: Divulgação

Terceiro e último integrante da nova família C-Cubed da Citroën (além de C3 e Aircross), o Basalt é a entrada da marca francesa na seara de SUVs cupês ofertados aqui. Para concorrer com VW Nivus e Fiat Fastback, o modelo se apoia em três pilares para se dar bem: design, espaço e preço.

O Basalt começa nos R$ 89.990 na versão Feel com o 1.0 flex aspirado de máximos 75 cv e transmissão manual de cinco marchas, basicamente de olho nas locadoras.

As outras outras três opções Feel (R$ 96.990), Shine (R$ 104.990) e First Edition (R$ 107.390) vêm com 1.0 turboflex da Stellantis, de 130 cv, e câmbio automático.

O SUV ainda traz 2,64 metros de entre-eixos - 1 cm a menos que o T-Cross, por exemplo -, mas o arranjo interno dá uma área bem confortável para três passageiros viajarem atrás com bastante conforto, além do porta-malas ter capacidade para levar 490 litros.

Volvo EX30

Vencedor do Prêmio UOL Carros 2024 na categoria "Melhor Elétrico", o EX30 é um marco para a Volvo no Brasil - e no mundo. Por aqui, tem o papel de ser a porta de entrada da marca para o mundo premium e elétrico ao mesmo tempo.

O SUV compacto de luxo chegou com estética moderna, interior tecnológico e um bom conjunto de motor/bateria. São 272 cv de potência, o que garante um ótimo zero a 100 km/h em 5,7 segundos, duas opções de bateria (51 kWh ou 69 kWh) e autonomia de 250 km ou até 338 km. O preço inicial, ali na faixa dos R$ 230.000, é uma tentativa de ser "acessível".

Até porque a marca sueca aposta muito no carro para dobrar seu número de vendas no Brasil (emplacar 17 mil unidades). E espera que metade delas seja de EX30.

Fiat Pulse e Fastback Hybrid

A dupla de SUVs foi a responsável por estrear o inédito conjunto híbrido leve da Fiat. A tecnologia Bio-Hybrid, que vai estar em outros diversos carros da Stellantis como um todo, é o primeiro passa para a eletrificação - e para atender ao aperto da nova legislação de emissão de poluentes e consumo de combustível que entrará em vigor a partir de 2025.

Os Pulse e Fastback Hybrid trazem um auxílio elétrico na função de motor de partida e alternador, que alivia o motor 1.0 turbo de 130 cv em algumas situações cotidianas, como saídas de sinal, ladeiras ou mesmo na partida a frio. Há, de quebra, um ganho no consumo que, de acordo com a Fiat, chega a 10,7% no Pulse e até 12,5% no Fastback.

Peugeot 2008

Já no meio de sua vida, o novo Peugeot 2008 estreou no Brasil em agosto já com a reestilização vista no exterior. O SUV chega para fortalecer a posição da Stellantis, dona da marca francesa, no forte e pujante segmento. Produzido na Argentina ao lado do hatch 208, o modelo cativa pelo visual e pelo acabamento do interior, talvez o melhor da categoria.

Com preços entre R$ 124.990 e R$ 154.990, o 2008 vem sempre com o motor 1.0 turbo de até 130 cv, que já equipa diversos carros do conglomerado, como a linha C3, Strada, 208 e Pulse, além dos cupês Basalt e Fastback.

BYD Shark

Depois do Dolphin Mini, a picape média foi o principal lançamento da marca chinesa no Brasil em 2024. Tudo porque é a primeira caminhonete híbrida plug-in à venda por aqui. O motor a gasolina 1.5 turbo trabalha em conjunto com duas unidades elétricas para gerar um total de 437 cv.

Este número torna a Shark a mais potente do segmento, até à frente da esportiva Ford Ranger Raptor e seu V6 de 400 cv. O zero a 100 km/h oficial é de 5,7 segundos. Já a bateria de 29,4 kWh fornece uma autonomia elétrica de 57 km. O preço (R$ 389.800) e a capacidade de carga (790 kg), no entanto, jogam contra.

Volkswagen T-Cross

A Volkswagen mandou o ditado popular "em que time que está ganhando não se mexe" para escanteio e promoveu a primeira relevante mudança no T-Cross, líder absoluto de vendas dos SUVs no Brasil.

Tudo bem que foram poucas as modificações nos faróis, para-choques e equipamentos no modelo que registrou mais de 70.000 exemplares de janeiro a novembro deste ano. Mas o suficiente para dar um frescor ao utilitário lançado em 2019 e tentar continuar o reinado no segmento.

Caoa Chery Tiggo 7 Sport

Imagem: Divulgação

Você pode estranhar o Tiggo 7 Sport nesta lista, mas a nova versão fez barulho em 2024 no Brasil. Primeiro porque o SUV médio estreou, em março, com preço de carro compacto: R$ 134.990 - atualmente o valor é de R$ 145.990 (ainda sim uma quantia bem competitiva).

Segundo porque gerou um frenesi nas concessionárias que, em um determinado momento do ano, chegou a ter fila de espera de 90 dias.

Para chegar neste preço a Caoa Chery precisou cortar alguns itens de série, mas manteve outros, como seis airbags, retrovisor eletrocrômico, carregador de smartphone por indução e central multimídia com Apple Carplay e Android Auto. O motor é o 1.5 turbo de 150 cv.