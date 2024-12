Croata Ivan Juric é o novo técnico do Southampton

Lanterna do Campeonato Inglês, o Southampton anunciou neste sábado (21) o croata Ivan Juric como novo técnico, com um contrato para os próximos 18 meses.

Juric chega para substituir Russell Martin, demitido no fim de semana passado, um dia depois da derrota em casa para o Tottenham por 5 a 0.

Antes do jogo de domingo contra o Fulham, o Souhampton está no fundo da tabela de classificação, a nove pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento.

"Estou muito feliz. É um grande desafio, mas sou uma pessoa otimista porque vi que o time pode jogar melhor. É importante ter uma conexão imediata com os torcedores. Quero uma equipe com agressividade, acho que nossos torcedores vão gostar disso", disse o treinador de 49 anos.

Para Juric, esta etapa será a primeira de sua carreira como técnico fora da Itália, país onde se aposentou como jogador no Genoa, clube pelo qual teve três passagens no comando entre 2016 e 2018.

Ganhou destaque como técnico no comando do Verona (2019-2021) e no Torino (2021-2024).

Em setembro, chegou à Roma para substituir Daniele De Rossi, mas ficou apenas algumas semanas no cargo: foi demitido em novembro, depois de 12 jogos.

