Piso enigmático feito de ossos é encontrado na Holanda e intriga cientistas

Arqueólogos encontraram um piso na Holanda com uma rara configuração: o local tinha ossos bovinos espalhados em meio à cerâmica. Os especialistas seguem analisando o caso na tentativa de descobrir por qual motivo os ossos foram utilizados durante a construção do local.

O que aconteceu

A descoberta foi feita em Alkmaar, a cerca de 40 quilômetros de Amsterdã. Os especialistas encontraram o piso misterioso em um edifício na Rua Achterdam. Segundo o portal NL Times, o episódio é o exemplo mais recente de um piso raramente encontrado atualmente.

O piso é feito parcialmente com ossos de animais. Conforme os especialistas responsáveis pela análise dos achados, os ossos correspondem ao metacarpo e ao metatarso de bovinos, porções ósseas que compõem a região das patas dianteiras e traseiras do animal.

À esquerda, a fachada do imóvel onde o piso foi encontrado. À direita, detalhe dos ossos que foram descobertos Imagem: Reprodução/Erfgoed Alkmaar

Os arqueólogos tiveram acesso ao local durante uma reforma no imóvel. Os ossos utilizados teriam sido inseridos seguindo um padrão específico, conforme revelaram as escavações.

Os ossos foram todos cuidadosamente cortados na mesma altura, com alguns colocados com a parte superior voltada para cima e outros com os lados planos e cortados voltados para cima, formando um padrão.

NL Times

Segundo a análise dos arqueólogos, o piso provavelmente data do século 15. O edifício em que o piso foi encontrado foi construído por volta de 1609, o que sugere aos especialistas que o atual prédio pode ter sido construído sobre as fundações de um edifício mais antigo, uma prática comum na época.

À esquerda, o piso de cerâmica antigo. À direita, parte dos ossos que apareceram a partir da escavação Imagem: Reprodução/NL Times

Por que os ossos de animais eram utilizados no chão?

O motivo ainda é não foi totalmente decifrado pelos especialistas. Segundo o NL Times, os arqueólogos especulam que os ossos podem ter sido escolhidos pelos responsáveis pela construção do local por algum motivo, como uma eventual relação com as atividades realizadas no edifício, sendo parte do ambiente necessário para os ofícios praticados ali.

A outra hipótese debatida entre os arqueólogos parece ser mais simples. Neste cenário, os ossos teriam sido usados como uma forma mais barata de preencher as lacunas onde faltavam ladrilhos, diminuindo o custo final da construção. "Os ladrilhos do piso estavam desgastados pelo uso intenso e é possível que os ossos tenham sido colocados ali por razões práticas ou simbólicas", explicou Nancy de Jong, arqueóloga que trabalhou no projeto, ao NL Times.

A descoberta do "chão ósseo" animou os especialistas holandeses. "É sempre um privilégio descobrir algo do passado distante e contribuir com novas informações para a história de Alkmaar", declarou Nancy. Os arqueólogos permanecerão no local pelas próximas semanas para determinar a extensão da área preenchida com os ossos e avaliar as amostras, em busca de mais detalhes que possam explicar a presença dos ossos no edifício.

Segundo o NL Times, outros exemplos desse tipo de piso já haviam sido localizados anteriormente no país. O "chão ósseo" foi encontrado em Hoorn, Enkhuizen e Edam, todos no norte do país.