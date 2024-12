Bater forte a porta traz problemas ao carro? Existe até proteção para isso

Quem nunca se deparou com aquela placa discreta dentro de um carro por aplicativo, pedindo gentilmente para que os passageiros evitassem bater a porta com força. Mas afinal, bater a porta do carro com força realmente causa danos ao veículo?

Especialistas consultados pelo UOL Carros e as próprias montadoras afirmam que os veículos são projetados para suportar o impacto de uma porta sendo fechada com força.

"Os carros modernos são construídos para resistir a diversas situações, incluindo o impacto de uma porta sendo fechada com força", afirma Alexandre Viana, engenheiro automotivo consultado pela reportagem.

"No entanto, é importante lembrar que cada veículo possui suas especificidades e que o excesso de força pode, sim, causar desgastes como desalinhamento da porta na coluna do carro a longo prazo", completou.

Mas como extinguir essas batidas indevidas? Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra um acessório de silicone que se encaixa na maçaneta da porta, amortecendo o impacto ao fechá-la. Essa pequena invenção custa em média R$ 20 em sites de comércio eletrônico.

Segundo o motorista de aplicativo Rafael Santos, que já utiliza esse tipo de protetor de porta, sua irritação com a saída de passageiros mais afoitos diminuiu consideravelmente. "Todo dia entre umas 15 viagens, sempre tinha um passageiro apressado, que esquecia a educação na porta do meu carro. Agora estou mais tranquilo".

