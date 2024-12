Ataque reivindicado pelos talibãs mata 16 soldados no Paquistão

Os talibãs paquistaneses reivindicaram um ataque contra uma base militar no Paquistão, perto da fronteira com o Afeganistão, que matou 16 soldados e deixou cinco feridos, informou o serviço de inteligência de Islamabad.

Quase 30 combatentes atacaram um posto militar depois da meia-noite, informou à AFP uma fonte de alto escalão do serviço de inteligência, que falou sob a condição de anonimato.

"Dezesseis soldados foram martirizados e cinco ficaram gravemente feridos", disse a mesma fonte.

Outra autoridade paquistanesa confirmou o balanço e informou que o ataque ocorreu na área de Makeen, na província de Khyber Pakhtunkhwa, a 40 quilômetros da fronteira com o Afeganistão.

O ataque foi reivindicado pelo movimento talibã paquistanês TTP, que anunciou a ação como uma "retaliação" pelas mortes de comandantes de alto escalão.

O Paquistão registra o aumento dos ataques do TTP, treinado no Afeganistão e que reivindica a mesma ideologia do grupo que retomou o poder em Cabul em 2021.

As autoridades do Paquistão acusam o movimento Talibã que governa o Afeganistão de permitir que combatentes utilizem seu território para preparar ataques no país vizinho, o que os afegãos negam.

