Acidente na BR-116 em Teófilo Otoni-MG deixa 37 mortos

(Reuters) -Um acidente envolvendo três veículos na BR-116, na altura de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, deixou 37 mortos neste sábado, conforme informações do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.

A colisão envolveu um ônibus, uma carreta e um carro de passeio. Após a batida o ônibus pegou fogo e passageiros morreram carbonizados. O ônibus saiu de São Paulo com destino à Bahia.

O total de vítimas do acidente é de 48 pessoas, sendo 45 do ônibus e três do carro, segundo os bombeiros. Nove vítimas foram encaminhadas ao hospital e uma delas morreu já no local; oito permanecem em estado grave. Todas as 37 vítimas fatais confirmadas pelo Instituto Médico Legal (IML) até o momento estavam no ônibus.

Mais cedo, o Corpo de Bombeiros relatou dificuldades para indicar o número exato de vítimas fatais. "Ocorre que devido ao estado de alguns corpos ainda não foi possível concluir o número exato de vítimas", informou a corporação no fim da manhã.

As primeiras informações apontavam que o acidente teria ocorrido após o pneu do ônibus estourar na pista. O motorista teria perdido o controle do veículo e batido na carreta, que transportava peças e placas de granito. Um carro de passeio que vinha atrás também se envolveu no acidente.

Outra hipótese é de que uma pedra de granito teria se soltado da carreta e colidido com o ônibus.

O Corpo de Bombeiros relatou que o condutor da carreta fugiu do local.

Agentes da PRF e bombeiros atuam no local, considerado de difícil acesso.

(Por Rodrigo Viga Gaier, no Rio de Janeiro, e Marcela Ayres, em BrasíliaEdição de Fabrício de Castro)