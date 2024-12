Acidente de ônibus deixa pelo menos 32 mortos em Minas Gerais

Pelo menos 32 pessoas morreram em um acidente de ônibus na madrugada deste sábado (21) na altura de Lajinha, município de Teófilo Otoni, no interior de Minas Gerais, uma colisão que também envolveu uma carreta e um carro, informou o Corpo de Bombeiros em um balanço atualizado.

As vítimas fatais são "entre 32 e 35", mas "ainda não foi possível precisar o número exato devido ao estado dos corpos", declarou por telefone à AFP uma porta-voz do Corpo de Bombeiros da região.

A fonte afirmou que o balanço definitivo será anunciado após a perícia policial.

O ônibus saiu de São Paulo e tinha como destino a cidade de Vitória da Conquista, na Bahia.

Em um primeiro comunicado, os bombeiros informaram que, por volta das 4H00, um pneu do ônibus estourou na altura da localidade mineira de Lajinha. Segundo esta versão, o motorista perdeu o controle do ônibus e bateu em uma carreta. Um carro de passeio que vinha atrás também colidiu com o ônibus, mas os ocupantes do veículo sobreviveram ao acidente.

Algumas horas mais tarde, no entanto, os bombeiros anunciaram que outra versão, baseada nos relatos de testemunhas, indica que um bloco de granito caiu sobre o ônibus, o que teria provocado a colisão com a carreta.

Depois da colisão, o ônibus pegou fogo e pelo menos 32 pessoas que viajavam no veículo faleceram, enquanto 13 saíram com vida e foram encaminhadas para atendimento médico.

O motorista do ônibus morreu. Entre as vítimas está pelo menos uma criança, segundo os bombeiros.

"Após horas de trabalho, os bombeiros conseguiram debelar o incêndio e já fizeram a retirada de 22 vítimas fatais carbonizadas e presas nas ferragens", informou um comunicado divulgado na manhã de sábado.

As vítimas foram removidas com o auxílio de um guincho.

