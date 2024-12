Condutor de carreta envolvida em acidente com mais de 30 mortos em MG fugiu

O motorista da carreta envolvida no acidente que deixou ao menos 37 mortos na BR-116, em Teófilo Otoni (MG), neste sábado (21), fugiu do local.

O que aconteceu

Acidente pode ter sido causado por bloco de granito que teria caído da carreta sobre o ônibus, segundo a PRF. "Informações preliminares e vestígios no local demonstram que possivelmente um grande bloco de granito de soltou da carroceria da carreta e atingiu o ônibus que seguia na rodovia, em sentido contrário", informou a corporação.

O atrito do material com o asfalto seria a causa do incêndio. As vítimas estavam no ônibus e morreram carbonizadas. A região onde ocorreu o acidente é foco de extração de granito.

Busca por sobreviventes. A PRF informou que dos 37 mortos contabilizados, 25 corpos foram totalmente carbonizados. Segundo a corporação, 36 pessoas morreram no local e uma morreu após socorro médico. "Nossas equipes estão percorrendo os hospitais da região em busca de sobreviventes. Não sabemos ainda quantos desembarcaram antes do acidente", informaram em nota.

Ônibus saiu de São Paulo com destino a Bahia. Ônibus saiu às 07 da manhã do Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo, com destino a Elisio Medrado-BA, e passaria por Vitória da Conquista.

Passageiros do carro estão em estado grave. Segundo a PRF, também houve 3 feridos graves que estavam em um automóvel que colidiu na carreta.

Bombeiros foram acionados para combater incêndio em ônibus. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na BR-116, no km 286, na localidade de Lajinha por volta das 4h da madrugada.