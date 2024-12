Walmart diz que não deve cumprir metas de mudança climática para 2025 e 2030

(Reuters) - O Walmart disse que é provável que não cumpra suas metas para 2025 e 2030 de redução das emissões que causam o aquecimento do planeta devido aos desafios relacionados à política energética, infraestrutura e disponibilidade de tecnologias econômicas de baixo carbono.

A empresa varejista sediada nos Estados Unidos havia se comprometido a reduzir as emissões de gases de efeito estufa de suas operações em 35% em 2025 e 65% em 2030, em comparação com os níveis de 2015.

Nenhuma dessas metas parecia estar ao alcance e seu progresso foi atrasado, disse a empresa em uma atualização publicada em seu site na quarta-feira.

Apesar de ter uma pegada de carbono menor por unidade de vendas em comparação com fabricantes e processadores de alimentos mais poluentes, o Walmart está enfrentando algumas dificuldades para reduzir as emissões devido à abertura de mais lojas e ao envio de mercadorias.

O Walmart citou três fatores impulsionadores do aumento das emissões em 2023: a poluição causada pelo envelhecimento dos equipamentos de refrigeração, as emissões de combustível do transporte e a desaceleração da expansão da energia renovável em relação ao crescimento de seus negócios.

