Wall Street cai na abertura por preocupações com perspectivas para taxa de juros

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street caíam na abertura desta sexta-feira devido a temores com a taxa de juros elevada no próximo ano, embora um relatório de inflação de novembro mais fraco do que o esperado tenha contido as perdas.

O Dow Jones caía 0,11% na abertura, para 42.296,26 pontos. O S&P 500 recuava 0,43%, para 5.842 pontos, enquanto o Nasdaq Composite tinha queda de 0,94%, a 19.190,042 pontos.

(Reportagem de Lisa Pauline Mattackal)