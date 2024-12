Volkswagen e sindicato se aproximam de acordo, dizem fontes

Por Christina Amann

BERLIM (Reuters) - A Volkswagen está se aproximando de um acordo com líderes trabalhistas na Alemanha sobre salários e empregos, disseram fontes à Reuters nesta sexta-feira.

A maior montadora de veículos da Europa está em negociações com representantes dos trabalhadores desde setembro sobre as medidas que diz serem necessárias para competir com concorrentes chineses mais baratos, demanda fraca na Europa e adoção mais lenta do que o esperado de carros elétricos.

Cerca de 100 mil trabalhadores promoveram duas paralisações no passado nas fábricas da companhia na Alemanha, na maior movimentação sindical na empresa dos 87 anos da Volkswagen. A montadora tem planos de corte de salários e fechamento de fábricas no país para lidar com o excesso de capacidade que afirma possuir..

"Estamos nos aproximando", disse uma fonte familiarizada com as negociações. Uma segunda fonte próxima às negociações confirmou essa avaliação.

Os trabalhadores da VW se opõem fortemente ao fechamento de fábricas, mas a Volkswagen disse a medida é necessária para conseguir economizar cerca de 4 bilhões de euros e responder ao que ela espera que seja uma demanda estruturalmente mais fraca na Europa.

A estrutura da VW é única, com a administração tendo que obter a aprovação de uma maioria de dois terços no conselho de administração de 20 membros para qualquer decisão de construir ou mudar o esquema de uma fábrica. Isso significa que 10 membros que representam os sindicatos alemães podem vetar qualquer plano de longo alcance que afete as instalações produtivas do grupo no país.

Qualquer acordo com os sindicatos exige a aprovação dos comitês da Volkswagen, o que pode complicar e atrasar um possível acordo.