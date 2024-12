UOL no Verão agita litoral de SP a partir deste sábado; veja atividades

A praia de São Lourenço, em Bertioga (SP), será mais uma vez palco da arena UOL no Verão, que chega à sua 7ª edição com várias atividades para agitar o litoral paulista.

O espaço montado na orla estará aberto para o público de terça a domingo, entre os dias 21 de dezembro e 2 de fevereiro, com uma programação especial para quem deseja aproveitar a temporada de calor com muita diversão, atividade física e bem-estar.

A arena pé na areia oferece aos visitantes quadras para jogar beach tennis, futevôlei, frescobol e pickleball, além de uma academia com aulas criadas especialmente para o evento. O acesso ao local é gratuito, no entanto, para o uso das quadras, academia, chuveiro e aulas é preciso pagar a taxa de day use de R$ 50.

Nos últimos anos, a arena UOL no Verão recebeu convidados especiais como os ex-BBBs Natália Deodato (foto), Carol Peixinho, Bil Araújo, entre outros Imagem: Mariana Pekin

Aos sábados, para trazer ainda mais animação às tardes de calor, bandas locais vão se apresentar na arena UOL no Verão.

"O UOL no Verão é uma celebração do que há de melhor na estação, unindo esporte, bem-estar, música e conteúdo de qualidade em um único espaço. A previsão é atrair um público total de 30 mil pessoas nos mais de 40 dias de ação", afirmou Paulo Samia, CEO do UOL Conteúdo e Serviços.

Ao longo da temporada de calor, você ainda acompanha em uol.com.br/uolnoverao/ e nas redes sociais do UOL conteúdos especiais sobre saúde, alimentação, atividade física, bem-estar, viagem, gastronomia e música.

Imagem: Arte UOL

Arena UOL no Verão

Quando: de 21 de dezembro a 2 de fevereiro, de terça a domingo

Horário: das 8h às 18h

Local: praia de São Lourenço, em Bertioga (SP), próximo aos módulos 7 e 8 da Riviera de São Lourenço e ao canal



Valor:

O acesso ao evento é gratuito, mas é cobrada uma taxa de day use de R$ 50 para utilizar quadras, academia, chuveiro etc.

Clientes Pagbank têm desconto de 50% no day use, portanto, pagam R$ 25.

Clientes Binance têm acesso livre à academia e aulas realizadas no espaço, mas é preciso pagar o day use para utilizar as quadras.

O UOL no Verão tem patrocínio de SOL, SBP, PagBank, Binance e La Roche Posey.