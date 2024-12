Ao vivo: cidadão saudita é detido após atropelamento em massa em mercado de Natal na Alemanha; ao menos 11 mortos e dezenas de feridos - Atropelamento em massa na cidade de Magdeburgo, no leste do país, deixou dezenas de feridos e ao menos dois mortos. Porta-voz do governo estadual fala em atentado.Um motorista avançou em alta velocidade contra um mercado de Natal na cidade alemã de Magdeburg, no estado da Saxônia-Anhalt, leste da Alemanha, matando ao menos duas pessoas e deixando várias dezenas de feridos na noite desta sexta-feira (20/12), segundo fontes oficiais.

A polícia ainda não confirmou se se trata de um atentado terrorista.

O suspeito foi preso, declararam fontes governamentais à agência de notícias dpa.

O mercado de Natal foi fechado. Socorristas e policiais estão em grande número no local.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o carro acelerando em direção à multidão numa via cercada dos dois lados por estandes natalinos, avançando por várias dezenas de metros antes de fazer a curva em frente a um edifício.

Vídeos que mostram atropelamento em massa se espalham nas redes sociais

Publicações no X e no Telegram indicam que o atropelamento em massa em Magdeburgo foi registrado por câmeras. As imagens não foram verificadas por veículos da imprensa alemã, mas a revista Der Spiegel indica que elas são consistentes com os arredores do mercado de Natal da cidade.

Um vídeo, aparentemente registrado por uma câmera de segurança, mostra uma SUV preta avançando em alta velocidade numa das passagens do mercado, que estava lotada de frequentadores. As imagens mostram dezenas de pessoas sendo derrubadas; o veículo continua avançando sem reduzir a velocidade.

Outras imagens, aparentemente registradas logo depois, mostram pessoas deitadas no chão sendo acudidas por outros frequentadores.

jps/ra (ots)

Cidadão saudita é detido após atropelamento em massa, diz revista

Fontes policiais ouvidas pela revista Der Spiegel indicam que um cidadão da Arábia Saudita está sob custódia das autoridades de Magdeburgo após o atropelamento em massa que ocorreu no mercado de Natal da cidade.

Chanceler Scholz se pronuncia sobre atropelamento em massa em Magdeburgo

O chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz, se pronunciou sobre o atropelamento em massa no mercado de Natal de Magdeburgo, no leste alemão.

"As notícias que vem Magdeburgo sugerem o pior. Meus pensamentos estão com as vítimas e suas famílias. Estamos ao seu lado e ao lado do povo de Magdeburgo. Meus agradecimentos às dedicadas equipes de resgate nessas horas de ansiedade."

Atentado a mercado de Natal em Berlim matou 13 em 2016O atropelamento coletivo em Magdeburg acontece um dia depois do aniversário de oito anos do atentado terrorista ao mercado de Natal de Breitscheidplatz, em Berlim, que deixou 13 mortos. Na noite de quinta-feira, a Igreja Memorial Imperador Guilherme, que fica na praça do atentado, sediou um evento em homenagem às vítimas.

Na noite de 19 de dezembro de 2016, um islamista invadiu o mercado de Natal com um caminhão, que ele roubara de um caminhoneiro que ele matou. Além dos mortos, mais de 60 pessoas ficaram feridas.

O terrorista conseguiu fugir, mas morto preso quatro dias depois em uma troca de tiros com a polícia em Milão, na Itália.

