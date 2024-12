Um líder do grupo Estado Islâmico morreu em um ataque de forças americanas na Síria, anunciou o Comando Central Militar (CENTCOM) americano nesta sexta-feira (20).

Nesse ataque ocorrido na quinta-feira na província de Deir Ezzor, no leste da Síria, morreu um chefe do EI conhecido como "Abu Yusif" e outro integrante do grupo, segundo o CENTCOM.

wd/bgs/nn/mr/mvv/dd

© Agence France-Presse