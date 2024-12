UE e Suíça fecham acordo para fortalecer os laços comerciais em meio a 'crises globais'

O Conselho Federal da Suíça informou, nesta sexta-feira, que fechou um acordo para fortalecer os laços comerciais com a União Europeia, em meio às incertezas globais.

"O objetivo do governo era consolidar e desenvolver ainda mais a abordagem bilateral com a UE. Em face da instabilidade geopolítica e das crises globais, é uma necessidade estratégica para a Suíça construir relações estáveis e previsíveis, em especial com seus vizinhos", diz o comunicado.

Durante as negociações, foi definido também um mecanismo para que a Suíça fizesse contribuições regulares para a coesão da UE a partir de 2030, o que havia sido uma característica fundamental da abordagem bilateral.