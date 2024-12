UBS é invadida por água, e pacientes ficam ilhados em São Paulo; veja vídeo

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a UBS (Unidade Básica de Saúde) da Cidade Líder, em São Paulo, inundada em meio às chuvas que atingiram a capital nesta sexta-feira (20).

O que aconteceu

Um grupo de pessoas tenta fechar a porta de entrada da unidade, mas a pressão da água é mais forte. "Meu Deus do céu", grita uma pessoa.

Uma mulher aparece na gravação com um bebê de colo tentando se proteger da água. A criança é colocada na mesa da recepção.

Procurada pelo UOL, a Secretaria Municipal da Saúde disse que a equipe de manutenção já está na UBS. Segundo o comunicado, a água da chuva já baixou e será iniciada a operação de limpeza.

Estado de atenção

A chuva deixou a cidade de São Paulo em estado de atenção para alagamentos nesta sexta. Voos foram afetados nos aeroportos de Guarulhos e Congonhas e milhares ficaram sem luz.

Pelo menos dez voos foram alternados em meio às chuvas. Foram sete voos afetados no Aeroporto de Guarulhos e outros três em Congonhas.

Por volta das 20h (horário de Brasília), 437.529 residências estavam sem energia na capital paulista em meio às chuvas. Segundo o mapa de monitoramento da Enel são 632.144 pontos sem fornecimento em todo o estado. Os números se referem a unidades consumidoras de energia em residências, ou seja, o número de clientes afetados pode ser maior.

Previsão para o fim de semana

Sábado (21) deve ter tempo instável e chuvoso durante o dia, segundo o CGE. As instabilidades deverão ter intensidade moderada a forte, principalmente durante a tarde.

As temperaturas variam entre 20°C na madrugada e a máxima não deve superar os 25°C.

No domingo (22), a frente fria se afasta do litoral paulista, mas o vento predominante de sul/sudeste mantém o céu com muitas nuvens e umidade elevada. O risco de novos temporais diminui, com previsão apenas de pancadas isoladas de chuva entre o final da manhã e o início da tarde, porém com baixo risco de formação de alagamentos. As temperaturas devem registrar mínima de 20°C na madrugada e a máxima por volta dos 25°C no período da tarde.