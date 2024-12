Senado aprova projeto que restringe acesso ao BPC e limita aumento real do mínimo; texto vai à sanção

(Reuters) - O Senado aprovou nesta sexta-feira o projeto de lei que restringe o acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC) e limita o aumento real do salário mínimo, que agora vai à sanção presidencial, informou a Agência Senado.

Com essa votação, o Congresso concluiu as votações do pacote fiscal enviado pelo governo federal.

O projeto recebeu 42 votos a favor e 31 contra.

O relator, senador Rogério Carvalho (PT-SE), rejeitou todas as emendas apresentadas pelos senadores durante a votação, mantendo o texto que veio da Câmara, evitando assim a necessidade da matéria voltar para uma nova análise pelos deputados.

(Redação São Paulo)