Chuvas no Rio: Cidade registra alagamentos, ventania e quedas de árvores

A cidade do Rio de Janeiro registrou alagamentos, ventania e quedas de árvores após registro de chuva moderada a forte nesta sexta-feira (20).

O que aconteceu

Rio está em estágio 2, segundo nível em uma escala até cinco. Significa que há risco de ocorrências de alto impacto na cidade. Essa categoria também prevê a possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e outros fatores.

Pancadas de chuva moderada a muito forte, com raios, atingiram a zona norte, centro, zona sul, Barra e Jacarepaguá nesta sexta. Segundo o Alerta Rio, a previsão é que este mesmo cenário, com rajadas de vento, continue nas próximas horas.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram chuva forte em diversos pontos da cidade. Algumas ruas ficaram alagadas e a água chegou a invadir estabelecimentos comerciais.

Até as 20h30 (horário de Brasília), a cidade tinha sete ocorrências de quedas de árvore em aberto e uma finalizada. Também havia quedas de poste e galhos.

Defesa Civil registrou 56,4 mm de chuva na região do Morro da Formiga, na Tijuca, por volta das 17h. Três sirenes foram acionadas seguindo o protocolo que indica o perigo de deslizamento.

Previsão do tempo

No sábado (21), o Rio terá a chegada e passagem de frente fria pelo território. O céu ficará nublado durante grande parte do dia e a partir do período da tarde haverá pancadas de chuva, com chance de raios e rajadas de vento de moderadas a fortes. As informações são do Centro de Operações Rio.

Entre domingo (22) e terça-feira (24), a capital deve enfrentar chuva fraca a moderada isolada e a qualquer momento do dia. Os ventos também estarão entre fracos a moderados em razão do transporte de umidade do oceano em direção ao continente.