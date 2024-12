"Rato anfíbio" está entre 27 novas espécies descobertas na Amazônia peruana

LIMA (Reuters) - Um "rato anfíbio" com patas parcialmente palmadas e que come insetos aquáticos está entre 27 novas espécies descobertas durante uma expedição à Amazônia peruana em 2022, de acordo com a Conservação Internacional. Cientistas também descobriram um rato espinhoso, um esquilo, oito tipos de peixe, três anfíbios e dez borboletas, afirmou à Reuters Trond Larsen, chefe do Programa de Avaliação Rápida da Conservação Internacional. Segundo ele, há outras 48 espécies descobertas por pesquisadores potencialmente novas, mas requerem mais estudos. As espécies foram encontradas em Alto Mayo, área de conservação ambiental com vários ecossistemas, territórios indígenas e vilarejos. "Descobrir tantas espécies de mamíferos e vertebrados é realmente incrível, especialmente em um ambiente tão influenciado pelo homem, como Alto Mayo", disse Larsen. Entre as novas espécies, Larsen destacou o rato espinhoso que tem pelo duro, o camundongo anfíbio e um esquilo que mede apenas 14 centímetros. "(O esquilo) cabe tão facilmente na palma da sua mão. Tem cor marrom-castanha, adorável e linda, e é muito rápido", disse Larsen. "Ele salta rapidamente e se esconde nas árvores." Outra descoberta foi o peixe-cabeça-de-bolha, um tipo de bagre blindado. Um total de 2.046 espécies foram registradas durante a expedição de 38 dias, usando armadilhas fotográficas, sensores bioacústicos e amostragem de DNA. Entre elas, 49 foram classificadas como ameaçadas, incluindo o macaco-barrigudo-de-cauda-amarela e o macaco-de-árvore. (Reportagem de Carlos Valdez e Marco Aquino)