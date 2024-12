Radialista acusado pelo 8/1 é preso no ES após quebrar tornozeleira

Do UOL, em São Paulo

O radialista Roque Saldanha, acusado de incitar os atos golpistas de 8 de Janeiro, foi preso nesta sexta-feira (20) em Colatina (ES).

O que aconteceu

Ministro do STF Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva de Saldanha em novembro passado. O radialista viralizou nas redes sociais após publicar um vídeo em que quebra sua tornozeleira eletrônica e xinga Moraes.

Saldanha foi preso pela primeira vez em 2023 na Operação Lesa Pátria. De acordo com o processo, ele usava suas redes sociais para convocar "atos violentos e atentatórios ao Estado democrático" e aos ministros do STF e do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Ele foi libertado dez dias depois, mas tinha de seguir medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. Segundo a nova ordem de prisão do radialista, só neste ano, ele violou a ordem de monitoramento eletrônico mais de 50 vezes, e ele já havia sido alertado que poderia ser preso novamente se os descumprimentos continuassem.

Saldanha disse, em vídeo, que tirou a tornozeleira porque estava "cozinhando sua perna". "Minha perna toda comida, tem fotos e tem vídeos", diz.