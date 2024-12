Professora suspeita de vender bolo com maconha em escola é demitida no RS

A Prefeitura de Estância Velha (RS) demitiu a professora suspeita de vender bolinhos de chocolate com maconha na escola onde trabalhava.

O que aconteceu

A decisão foi publicada nesta quinta-feira (19) no Diário Oficial do município. A professora já estava afastada do cargo desde julho e a demissão ocorre após a direção ter concluído um processo administrativo disciplinar.

Comendo bolo e ao som de Bob Marley, o prefeito Diego William Francisco anunciou a medida em um vídeo. ''Estou aqui na hora do lanche, comendo um bolinho e quero dizer para vocês que esse aqui não é batizado. Isso aqui me lembrou que hoje saiu o resultado do processo que estava investigando a conduta da professora que recentemente foi acusada de vender bolo com maconha aqui no município'', afirmou.

Prefeito afirmou que ''não vai tolerar situações como essa''. ''Trabalho sério, mas às vezes aparecem casos que parecem roteiro de filme. Seguimos firmes para garantir que Estância Velha seja um lugar de aprendizado e respeito'', escreveu nas redes sociais.

Relembre o caso

O caso veio à tona após a Secretaria de Educação da cidade receber uma denúncia anônima. Em julho, o secretário, acompanhado de guardas municipais, foi até a escola e encontrou seis unidades dos bolinhos no armário da professora.

Os guardas afirmaram à polícia que a mulher confirmou que vendia os bolinhos com maconha no colégio. O doce seria comercializado entre professores e outros funcionários da escola.

A professora apresentou uma versão diferente na delegacia, disse ao UOL o delegado Rafael Sauthier. Ela disse que transportava os bolinhos a pedido de uma amiga, que fez o pedido para uma terceira pessoa. A professora também não confirmou aos policiais se havia maconha no doce.

Os policiais receberam um print que reforçou a denúncia. Segundo o delegado, na troca de mensagens ela responde a um possível comprador que o bolinho custa R$ 12 e indica uma chave Pix. "Só abrir o armário e pegar um desse", teria escrito a mulher.

Em agosto, a perícia da polícia constatou o princípio ativo da maconha nos bolos. Foram apreendidos 517 gramas do produto.

Ela era professora de ensino fundamental na escola. Como nome da suspeita não foi divulgado, o UOL não conseguiu localizar a defesa. O espaço segue aberto para manifestação.