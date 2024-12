Presidente do Fed de NY diz que BC dos EUA segue no caminho certo para cortes de juros

Por Michael S. Derby

NOVA YORK (Reuters) - O presidente do Federal Reserve, John Williams, disse nesta sexta-feira que espera que o banco central norte-americano faça mais cortes nas taxas de juros, mas observou que o que acontecer será determinado pelos dados recebidos, em meio a uma política que ainda está restringindo o ímpeto da economia.

Mesmo com o corte da taxa de juros desta semana, Williams acredita que "estamos bastante restritivos" com a política monetária, o que significa que as taxas de curto prazo continuam a restringir a economia, o que deve ajudar a diminuir ainda mais as pressões inflacionárias, disse ele em uma entrevista à CNBC.

Quanto ao próximo passo do Fed em relação à política monetária, "a trajetória básica está se movendo para baixo em direção às taxas neutras", disse Williams, sugerindo que algum tipo de combinação de corte de taxas ainda está em sua perspectiva.

"Precisamos ser dependentes dos dados e temos tempo para realmente avaliar os dados, avaliar o que está acontecendo e fazer os melhores julgamentos com base nos dados, nas perspectivas e nos riscos para atingir nossos objetivos", disse ele.

"Acho que estamos em um ótimo lugar, bem posicionados" para o que está por vir, disse ele.

Ele falou na CNBC nesta sexta-feira após a reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) desta semana, na qual as autoridades atenderam às projeções do mercado e reduziram a taxa de juros em 0,25 ponto percentual, para entre 4,25% e 4,5%. O Fed também reduziu as expectativas de quanto reduzirá as taxas no próximo ano.